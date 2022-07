iOS 15 : Le premier outil de jailbreak pour iPhones & iPads arrive

Une équipe de hackers veut publier prochainement le premier jailbreak pour iOS 15. Cependant, la dernière version iOS 15.4.1 ne devrait pas être prise en charge pour le moment.

Un nouvel outil logiciel pourrait bientôt permettre des jailbreaks pour les iPhones avec le dernier système d’exploitation iOS 15. Ceci est rapporté par 9to5Mac. L’outil est développé par un groupe qui s’appelle l’équipe Odyssey. Dans un post sur Twitter, l’équipe a déjà teasé son nouvel outil de piratage avec les premières captures d’écran.

Les jailbreaks ne sont possibles que jusqu’à iOS 15.1.1

Comme les membres du groupe l’ont révélé sur Reddit, l’outil de jailbreak sera publié sous peu. Cependant, toute personne ayant déjà mis à jour son iPhone avec la dernière version du logiciel iOS 15.4.1 ne pourra pas l’utiliser dans un premier temps. Dans la première version, seules les versions jusqu’à iOS 15.1.1 devraient être prises en charge. Cependant, la prise en charge sera étendue ultérieurement à la version 15.4.1.

Les jailbreaks se font plus rares – mais pas impossibles

D’une certaine manière, un jailbreak est un piratage du système d’exploitation de l’iPhone, avec lequel certaines restrictions logicielles sont désactivées. Cela permet à l’iPhone de fonctionner avec des logiciels non prévus par Apple. Les jailbreaks étaient particulièrement populaires au début des iPhones, lorsqu’il n’y avait pas beaucoup d’applications et que de nombreuses fonctionnalités standard d’aujourd’hui n’étaient pas encore prises en charge par le logiciel officiel d’Apple.

Cependant, étant donné que le jailbreak désactive également les fonctions de sécurité iOS, Apple a travaillé dur au fil des ans pour rendre cet accès au système plus difficile. En conséquence, les jailbreaks sont désormais beaucoup plus rares et ne surviennent souvent que lorsqu’une version iOS a déjà été remplacée par une nouvelle.