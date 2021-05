iOS 15: Insider révèle les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour de l’iPhone

Ubbink Bâche d’hivernage pour piscine bois Ubbink rectangulaire Modèle - Linea 15,50 x 3,50m rectangulaire

Bâche d’hivernage pour piscine Ubbink rectangulaire La bâche d’hivernage est incontournable pour protéger votre bassin des feuilles et saletés qui s’y déposent apportées par le vent. Gràce à son opacité, elle évite la photosynthèse responsable du développement d’algue afin de l’éviter pendant l’hiver. Enfin, elle sécurise votre piscine bois tout au long de l’année. La couverture de marque Ubbink est conforme à la norme de sécurité NF P 90-308. Caractéristiques de la bâche d’hivernage opaque rectangulaire Ubbink : Crochets de fixation et visserie en inox fournis avec la bâche ainsi que les sandows brevetés L’accrochage se fait par oeillets à chaque extrémité tous les 65cm environ Epaisseur : 550g/m² Traitement anti-fongique et anti-UV Trous d évacuations des eaux pluviales