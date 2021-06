IOS 15 fonctionne sur ces iPhones

Belkin Câble Lightning à Gaine Tressée (Câble Boost Charge Lightning vers USB pour iPhone, iPad, AirPods, Câble de Recharge Certifié MFi pour iPhone, Lightning(15 cm, Blanc)

L'exception Belkin : technologie de pointe et innovation depuis plus de 35 ans Câble USB-A vers Lightning avec gaine tressée Recharge et synchronisation de votre iPhone, iPad et AirPods Câble conçu pour appareils Lightning Apple, et notamment l’iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus, iPad, iPad Air, AirPods, AirPods Pro, etc Revêtement en nylon tressé testé pour sa résistance à plus de 10 000 plis; Certification MFi d’Apple pour garantir un fonctionnement sécurisé et fiable sur les appareils iOS; Garantie limitée de 2 ans