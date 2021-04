iOS 15: Apple prévoit ces nouvelles fonctionnalités pour la mise à jour logicielle

Apple présentera iOS 15 et iPad OS 15 à la WWDC 2021. La mise à jour logicielle majeure devrait inclure un écran d’accueil nouvellement conçu pour l’iPad, un écran de verrouillage actualisé et de nouveaux paramètres pour les notifications.

L’expert Apple Mark Gurman du magazine d’information Bloomberg rend compte de ces nouvelles fonctionnalités pour iOS 15 et iPadOS 15. En conséquence, Apple envisage de refondre en profondeur son système d’exploitation mobile pour iPhone et iPad, selon des personnes qui en auraient connaissance.

Apple planifie ces choses pour la maison et les écrans de verrouillage

Les innovations devraient donc concerner un écran d’accueil et un écran de verrouillage iPad révisés, et des mesures de protection de la vie privée supplémentaires sont prévues pour les modèles phares d’Apple. iOS 15 et iPadOS 15 doivent introduire des paramètres supplémentaires pour les notifications sur la base du statut, par exemple pour pouvoir définir plus précisément quand et si l’iPhone émet un son.

Les options pour cela devraient être disponibles dans un nouveau menu dans lequel les utilisateurs peuvent déterminer s’ils conduisent, travaillent ou dorment – des catégories propres devraient également être possibles. Le nouveau menu devrait apparaître directement sur l’écran de verrouillage révisé et dans le centre de contrôle afin qu’il puisse être atteint rapidement.

Réponses automatiques sur la base du statut

Avec la nouvelle mise à jour, il devrait également y avoir une option pour envoyer des réponses automatiques en fonction de votre propre statut, ce qui est une amélioration par rapport à la fonctionnalité précédente qui ne fonctionne que lorsque vous conduisez. Apple avait introduit le mode «ne pas déranger» et le mode veille, mais il n’y a pas encore eu de changement à l’échelle du système basé sur un statut.

Des widgets iPad plus flexibles

Une autre innovation devrait concerner l’écran d’accueil de l’iPad, qui apporte avec lui un placement de widget plus flexible dans le style iPhone. Alors que les widgets sur l’iPad ne peuvent actuellement être organisés que dans la moitié gauche de la page, iOS 15 devrait supprimer cette restriction et permettre un placement gratuit. Si vous le souhaitez, vous devriez même pouvoir remplir toute la grille de l’application avec des widgets uniquement.

Le projet sous le nom de code « Sky » consiste à introduire d’autres améliorations plus modestes, par exemple dans l’application d’actualités iMessage, qui pourrait à l’avenir servir davantage comme une sorte de réseau social. Apple présentera les nouvelles fonctions d’iOS 15 et d’iPadOS 15 lors de la conférence interne des développeurs WWDC 2021 en juin, une sortie devrait être prévue à l’automne.