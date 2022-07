iOS 15.6 et iPadOS 15.6 sont là : c’est nouveau

Avec iOS 15.6 et iPadOS 15.6, Apple a publié ce qui devrait être les dernières mises à jour majeures avant iOS 16 et iPadOS 16. En plus de quelques nouveautés, il y a principalement des corrections de bugs cette fois.

Comme probablement la dernière mise à jour avant iOS 16, Apple a publié mercredi iOS 15.6 pour iPhone et iPadOS 15.6 pour iPad. La nouvelle version du logiciel apporte principalement des corrections de bogues et des améliorations de détail. Cependant, il y a encore quelques nouvelles fonctionnalités.



La mise à jour vers iOS 15.6 est désormais disponible pour le grand public.

Une mise à jour qui corrige principalement des bugs

Les principales améliorations d’iOS 15.6 et d’iPadOS 15.6 sont :

L’application TV vous donne la possibilité de redémarrer, de mettre en pause ou de rembobiner les émissions sportives en direct

Correction d’un bug qui vous indiquait que la mémoire était pleine même si vous l’aviez déjà appris

Correction d’un bug qui provoquait des ralentissements lors de l’utilisation des périphériques d’entrée Braille

Correction d’un bogue Safari qui entraînait l’ouverture d’un nouvel onglet sur une page précédemment consultée

Les développeurs d’Apple travaillent actuellement d’arrache-pied sur iOS 16 et iPadOS 16 et mettent en œuvre les premiers retours qu’ils ont reçus grâce aux tests bêta de divers utilisateurs. Une version complète est probablement prévue pour septembre.