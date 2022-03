iOS 15.4 est arrivé – et vous permet d’utiliser Face ID avec un masque

Apple a publié lundi iOS 15.4 et iPadOS 15.4, la quatrième mise à jour majeure depuis la sortie d’iOS 15 à l’automne. La mise à jour apporte un nouvel identifiant de visage, de nouveaux emoji, un contrôle universel et plus encore.

iOS 15.4 est arrivé – probablement la mise à jour majeure la plus complète avant la sortie d’iOS 16. La nouvelle fonction la plus intéressante s’appelle « Face ID with mask ». Cela peut être activé dans les paramètres Face ID de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13 et rend également la reconnaissance faciale utilisable avec un masque. L’iPhone reconnaît alors les caractéristiques uniques autour de vos yeux. Pour ce faire, le visage est d’abord enregistré sans masque. Des verres peuvent également être ajoutés plus tard.

Toujours intéressant en temps de pandémie : iOS 15.4 prend désormais en charge les certificats de vaccination numériques de l’UE. Vous pouvez le scanner et le stocker dans Apple Wallet ou Health.

iOS 15.4 apporte 37 nouveaux emojis sur iPhone

Contrairement à la mise à jour vers iOS 15.3, qui corrigeait principalement des failles de sécurité, iOS 15.4 apporte également de nouveaux emojis. De nouveaux visages, gestes de la main et objets ménagers sont ajoutés au clavier de l’iPhone. L’emoji poignée de main est désormais disponible dans différentes couleurs de peau.



iOS 15.4 apporte de nouveaux emojis sur iPhone.



Image : © YouTube/Apple World 2022



Avec iOS 15.4, Siri a le choix entre une nouvelle voix et peut également vous indiquer l’heure et la date hors ligne. Shareplay sera intégré à d’autres applications afin que vous puissiez partager des chansons et d’autres contenus avec d’autres encore plus rapidement. À l’avenir, l’application Notes pourra capturer du texte en le scannant avec l’appareil photo. Si vous avez du mal à vous souvenir des mots de passe, il peut être utile que vous puissiez désormais ajouter des notes aux mots de passe. Cela peut ensuite être utilisé pour construire un pont d’âne, par exemple.

L’innovation suivante est également intéressante pour les possesseurs d’iPad : grâce à Universal Control, les fichiers peuvent être déplacés entre l’iPad et le Mac par glisser-déposer.

iOS 15.4 et iPadOS 15.4 peuvent désormais être téléchargés via les paramètres de votre iPhone ou iPad. Vous pouvez trouver les notes de version complètes de la mise à jour ici.