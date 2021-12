iOS 15.2 est là : tout est dans la nouvelle mise à jour

Lundi soir, Apple a publié pour la deuxième fois iOS 15.2 et iPadOS 15.2, une mise à jour majeure pour les systèmes d’exploitation iOS 15 et iPadOS 15. L’accent est mis sur des fonctions de confidentialité supplémentaires, le nouvel abonnement Apple Music Voice et les améliorations apportées aux fonctionnalités existantes.

Comme toujours, vous pouvez voir si la mise à jour est déjà disponible pour votre iPhone ou iPad sous « Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel ».

Un meilleur aperçu des activités de l’application et un nouvel abonnement Apple Music

Le rapport sur la protection des données de l’application est très récent dans iOS 15.2. Là, vous pouvez voir clairement à quelle fréquence les applications ont accédé à des informations et des fonctions restreintes telles que le microphone, l’appareil photo, l’emplacement ou les contacts. Vous pouvez également suivre les sites Web et les domaines contactés par les applications. Vous pouvez trouver le rapport sous « Paramètres> Protection des données> Rapport sur la protection des données de l’application ».

Le nouveau type d’abonnement Apple Music Voice, moins cher, est également nouveau. L’accent est mis ici sur le contrôle de la lecture de musique à l’aide de Siri. L’assistant vocal d’Apple vous donne accès à toutes les pistes, listes de lecture et stations Apple Music. La fonction « Just ask Siri » vous donne également des suggestions de musique en fonction de votre historique d’écoute et des morceaux que vous aimez ou n’aimez pas.

Domaine numérique et autres fonctionnalités

Apple introduit également un héritage numérique dans iOS 15.2. Les utilisateurs peuvent définir certaines personnes comme contacts d’héritage sous leurs contacts. En cas de décès de l’utilisateur, ces contacts auront alors accès au compte iCloud et aux informations personnelles du défunt.

Il existe également de nouvelles fonctions pour l’application Apple TV, CarPlay et l’application « Où est ? ». Vous pouvez voir une liste de tous les changements et améliorations dans iOS 15.2 ici :

Abonnement Apple Music Voice

L’abonnement Apple Music Voice est un nouveau type d’abonnement qui vous donne accès à toutes les pistes, listes de lecture et stations Apple Music à l’aide de Siri.

« Just ask Siri » fait des suggestions de musique en fonction de votre historique d’écoute et de vos notes, que vous aimiez quelque chose ou non.

Avec « Rejouer » vous pouvez accéder à une liste de la musique que vous avez récemment écoutée.

intimité

Le rapport sur la protection des données des applications dans « Paramètres » donne un aperçu de la fréquence à laquelle les applications ont accédé à l’emplacement, aux photos, à l’appareil photo, au microphone, aux contacts et à d’autres éléments au cours des sept derniers jours, ainsi que leurs activités réseau.

identifiant Apple

La succession numérique permet d’identifier des personnes en tant que contacts de la succession, qui auront alors accès à votre compte iCloud et à vos informations personnelles en cas de décès.

caméra

Une commande macro photo, activable dans Paramètres, permet de prendre des photos macro et des vidéos avec l’objectif ultra grand-angle de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max.

application de télévision

Avec l’onglet « Store », vous pouvez parcourir, acheter ou louer des films et des émissions de télévision en un seul endroit.

CarPlay

Les plans de ville améliorés dans Apple Maps incluent les voies de virage, les bandes médianes, les pistes cyclables et les passages pour piétons pour les villes prises en charge.

Cette version contient également les améliorations suivantes pour votre iPhone :

« Masquer l’adresse e-mail » est disponible dans l’application de messagerie pour les abonnés à iCloud + et génère des adresses e-mail uniques et aléatoires.

« Où se trouve? » peut trouver un iPhone jusqu’à cinq heures lorsqu’il est en mode veille.

La devise des tickers peut être affichée en « actions » et la performance depuis le début de l’année en diagrammes.

Les balises peuvent être supprimées ou renommées dans « Rappels » et « Notes ».

Cette version contient également des corrections de bugs pour votre iPhone :