iOS 14: la mise à jour améliore la caméra de l’iPhone dans plusieurs domaines

Accès plus rapide à l’appareil photo de l’iPhone et nouvelles options pour les selfies: avec la mise à jour vers iOS 14, Apple introduit de nombreuses fonctionnalités qui devraient vous aider à prendre des photos. Nous avons compilé et expliqué quelques-unes des fonctions pratiques pour vous.

Une innovation dans iOS 14 est la possibilité d’accéder à la caméra beaucoup plus rapidement qu’auparavant, rapporte 9t5Mac. Selon Apple, après la mise à jour, vous devriez pouvoir ouvrir l’application de l’appareil photo jusqu’à 25% plus rapidement et prendre une photo. Prendre deux photos ou plus serait jusqu’à 90% plus rapide qu’avant – un fait qu’Apple n’a pas mentionné lors de la keynote. Après tout, les photos dans le mode portrait populaire devraient être créées jusqu’à 15% plus rapidement.

iOS 14: avantages pour tous les modèles d’iPhone

Les innovations qui viennent d’être décrites sont préréglées dans iOS 14. Cela signifie que vous n’avez rien à faire après la mise à jour sur votre iPhone pour bénéficier des optimisations. Si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner l’option “Prioriser la photographie rapide” dans les paramètres de l’application appareil photo. Ensuite, le traitement d’image de la puce est automatiquement aligné sur la «photographie rapide» – et vous êtes plus susceptible de saisir le moment crucial dans le temps.

Aussi pratique dans iOS 14 est la possibilité d’activer le soi-disant “mode rafale” avec le bouton de volume. Vous prenez toute une série de photos pour pouvoir ensuite choisir la meilleure photo. Pratique également: après la mise à jour, votre iPhone utilise le gyroscope pour vous aider à maintenir l’appareil stable en mode nuit.

Fonctionnalités de l’iPhone 11 pour les appareils plus anciens

Avec iOS 14, Apple apporte quelques fonctions aux anciens modèles d’iPhone qui étaient auparavant réservés à l’iPhone 11. Il s’agit notamment des fonctions “QuickTake” et “Video Format Control”. Grâce à QuickTake, vous pouvez enregistrer des vidéos dans l’application appareil photo en appuyant simplement sur le déclencheur et en le maintenant enfoncé. Cette fonction est également fournie avec la mise à jour sur iPhone Xr, Xs et Xs Max. Via le “Contrôle du format vidéo”, vous pouvez modifier la résolution des vidéos dans l’application appareil photo.

Ce qui est nouveau dans iOS 14, c’est la possibilité de prendre des selfies en miroir. Le selfie ressemble exactement à l’aperçu de l’application appareil photo, qui imite un miroir. Vous pouvez également spécifier un paramètre d’exposition général si vous le souhaitez afin de ne plus avoir à le faire individuellement pour toutes les photos. Cette option est également disponible pour tous les modèles de l’iPhone Xr.

iOS 14 sortira à l’automne 2020 – avec l’iPhone 12. Nous avons rassemblé pour vous toutes les innovations importantes de la mise à jour dans un aperçu séparé. Les modèles d’iPhone prenant en charge la mise à jour peuvent être trouvés ailleurs.