iOS 14 et Android 11 avec de nouveaux emojis pour WhatsApp, iMessage, Telegram et Co

Ces nouveaux emojis viennent avec la mise à jour vers iOS 14 et Android 11: Apple et Google ont officiellement annoncé les nouveaux smileys que vous pouvez utiliser dans des messagers comme WhatsApp et Co. La condition préalable est que vous ayez installé la prochaine mise à jour majeure. Les utilisateurs d’iPhone peuvent s’attendre aux nouvelles photos à l’automne 2020.

Un total de 13 nouveaux emojis seront lancés avec iOS 14 et Android 11. Emojipedia nous donne déjà un aperçu des nouveaux symboles. Vous pouvez trouver un tweet plus bas dans cet article, dans lequel vous pouvez déjà voir quelques images d’aperçu. Ces nouveaux emojis sont:

Dodo

Matriochka

Piñata

Tamale

main

boomerang

Ninja

pièce de monnaie

coeur anatomique

castor

Symbole transgenre

Thé aux bulles

Poumons

Plus d’empathie et de diversité

La mise à jour vers iOS 14 ou Android 11 introduira un total de 117 nouveaux emojis. Selon 9to5Google, il existe 62 nouveaux personnages et 55 variantes avec des tons de peau et des sexes. Ceux-ci incluent: un visage riant avec une larme, une aiguille et du fil, un piège avec du fromage, un réchaud de camping, deux personnes qui se serrent dans leurs bras, un homme avec un voile, une femme en costume et une personne qui nourrit un enfant.

Selon le Consortium Unicode responsable de l’introduction, les nouvelles images devraient vous offrir davantage d’occasions d’exprimer la compassion et de «rendre justice au clavier». Les nouvelles images comportent qu’elles fournissent des représentations «plus authentiques» d’animaux. En outre, ils doivent être conçus de manière à pouvoir également être facilement reconnus en mode sombre.

Quand les mises à jour apparaissent-elles?

La question demeure de savoir quand vous pouvez utiliser les nouveaux emojis sur votre smartphone dans des messagers tels que WhatsApp, Telegram, Signal, Threema et iMessage. Si vous utilisez un iPhone, vous êtes probablement un peu plus tôt: Apple publiera la mise à jour iOS 14 à l’automne 2020 pour tous les appareils compatibles. Vous avez besoin d’un iPhone 6s ou plus récent pour cela.

Si vous utilisez un smartphone Android, la situation est plus difficile. Google lancera probablement Android 11 à peu près au même moment qu’iOS 14, en septembre 2020. Cependant, cela dépend du fabricant de votre smartphone à quelle vitesse il fournira la mise à jour pour votre modèle. Parfois, cela peut prendre des semaines ou des mois avant que la mise à jour soit réellement disponible sur votre smartphone.