iOS 14: Comment épingler des messages dans iMessage

Le déploiement d’iOS 14 est dans les blocs de départ et a des innovations passionnantes dans le sac. Y compris des fonctionnalités pour iMessage. À l’avenir, les conversations peuvent être épinglées à la liste des conversations dans l’application de messagerie. Comment ça fonctionne? Continuez à lire.

Par Margarete Hayduk

Il devrait être prêt à l’automne 2020: les utilisateurs pourront enfin installer iOS14 sur leurs appareils. La cinquième version bêta fournit un premier aperçu des fonctions prévues. Cela s’applique également aux mises à jour d’iMessage. Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités prévues d’iOS 14 dans ce guide.

Les conversations peuvent être épinglées

Qui ne sait pas cela? Vous souhaitez écrire rapidement un message à un contact, mais vous devez d’abord faire défiler de nombreux contacts ou conversations de groupe dans l’application Messages. iOS 14 rend ce processus plus efficace: les groupes ou les contacts peuvent être placés en haut de la liste des conversations et ne sont pas déplacés par les discussions en cours.

Au total, vous pouvez épingler jusqu’à neuf de vos conversations les plus importantes dans la liste de conversations. Celles-ci apparaissent sous la forme d’une image d’utilisateur ou de groupe dans la zone supérieure de l’application – vous avez donc toujours les discussions les plus importantes en vue. Car dès qu’un nouveau message arrive, qu’il s’agisse d’un SMS ou d’un iMessage, le texte apparaît directement comme une bulle de dialogue sur l’image de l’utilisateur. S’il s’agit d’une discussion de groupe, l’image de l’utilisateur du dernier participant actif s’affiche à côté de l’image de groupe. Ainsi, vous savez de qui vient le message et faites le suivi des choses.

Contacts à broches: il existe ces possibilités

Il existe trois façons d’épingler des conversations dans l’application Messages.

Option 1

Démarrez l’application Messages sur votre iPhone ou iPad. Dans l’aperçu de vos conversations, sélectionnez le fil de discussion que vous souhaitez épingler en le maintenant enfoncé. Une nouvelle fenêtre pop-up apparaîtra. Sélectionnez l’option d’épinglage ici – c’est fait.

Option 2

Démarrez l’application Messages sur votre iPhone ou iPad. Dans l’aperçu de vos conversations, sélectionnez le fil de discussion que vous souhaitez épingler. Faites-le glisser de gauche à droite une fois. Une icône d’épingle jaune apparaîtra sur le côté gauche de la conversation. Appuyez dessus.

Option 3

Démarrez l’application Messages sur votre iPhone ou iPad. Dans l’aperçu de vos conversations, appuyez sur “Modifier” dans le coin supérieur gauche. Accédez à “Modifier les épingles” dans la fenêtre contextuelle. Sélectionnez maintenant la conversation que vous souhaitez épingler et appuyez sur l’icône d’épingle jaune à droite du message.

Bon à savoir: Si vous avez épinglé avec succès un iMessage, il n’apparaîtra plus dans la liste de présentation ci-dessous.

iOS 14: annuler l’épinglage

Vous avez changé d’avis et souhaitez réinsérer une conversation épinglée dans la liste de présentation? C’est très simple à faire.

Option 1

Démarrez l’application Messages sur votre iPhone ou iPad. Appuyez longuement sur l’icône de contact épinglé au début de l’aperçu du message. Une fenêtre pop-up apparaîtra. Sélectionnez “Annuler l’épinglage” ici.

Option 2

Démarrez l’application Messages sur votre iPhone ou iPad. En haut à gauche, appuyez sur Modifier. Sélectionnez maintenant la conversation qui ne devrait plus être épinglée et appuyez sur l’icône moins grise à côté.

