iOS 14: Apple lance une nouvelle version bêta pour l’iPhone

Apple a publié de nouvelles versions de test d’iOS 14: les développeurs peuvent désormais essayer la septième bêta du successeur d’iOS 13, les utilisateurs privés attendent avec impatience la nouvelle bêta publique. Tout indique que le déploiement pour tous les utilisateurs d’iPhone est imminent.

Apple est en train de changer le rythme de la sortie des versions bêta d’un cycle bihebdomadaire à un cycle hebdomadaire, rapporte 9to5Mac. De cette façon, les développeurs pourraient corriger les bogues et apporter des modifications plus rapidement. C’est également une indication claire que le déploiement de la mise à jour pour tous les utilisateurs d’iPhone approche à grands pas.

Corrections de bogues et améliorations

Si vous êtes inscrit en tant que testeur bêta auprès d’Apple, vous pouvez maintenant essayer la nouvelle pré-version d’iOS 14 sur votre iPhone. La bêta 7 devrait être disponible au téléchargement en direct (OTA) dans le menu des paramètres – sauf si vous avez activé les mises à jour automatiques. Le logiciel porte le numéro d’identification “18A5369b” et mesure 417 Mo.

Selon le changelog, la bêta 7 d’iOS 14 inclut des “corrections de bogues et améliorations”. Les développeurs et les testeurs débrouillards annonceront probablement dans les prochains jours de quoi il s’agit exactement. Cependant, il est très probable qu’Apple n’introduira aucune innovation majeure avec les versions bêta actuelles, mais se concentrera sur l’optimisation des fonctionnalités existantes.

Quand iOS 14 apparaîtra-t-il pour tout le monde?

On ne sait pas encore quand iOS 14 apparaîtra pour tous les utilisateurs d’iPhone. Apple met généralement à disposition la mise à jour majeure de son système d’exploitation en septembre. De cette façon, la mise à jour coïncide avec la sortie des nouveaux modèles d’iPhone, qui viennent avec la dernière version iOS de l’usine.

Cette année, la situation pourrait être un peu différente: on dit depuis longtemps que le lancement de l’iPhone 12 and Co. devrait être un peu retardé. Cependant, il pourrait encore y avoir une keynote en septembre – soit sur l’iPhone 12, l’Apple Watch Series 6 ou, comme d’habitude, sur tous les nouveaux appareils. Nous devons donc attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir être certains du moment où iOS 14 apparaîtra réellement.

Fonctionnalités et modèles d’iPhone pris en charge

Au moins, nous savons déjà quels modèles d’iPhone prennent en charge iOS 14. Le système d’exploitation s’exécute pour la première fois sur tous les appareils qui peuvent déjà utiliser le prédécesseur iOS 13. Cela inclut tous les modèles de l’iPhone 6s. Nous avons compilé pour vous les nouvelles fonctionnalités les plus importantes de la mise à jour dans un aperçu correspondant.