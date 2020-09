iOS 14 apparaîtra initialement sans la fonction anti-tracking prévue

La fonction anti-tracking prévue dans iOS 14, qui devrait rendre plus difficile pour les fournisseurs tiers de suivre les données des utilisateurs à des fins publicitaires, ne viendra pas pour le moment. La décision a été précédée d’une violente dispute entre Apple et Facebook.

En fait, iOS 14 devrait apparaître avec une nouvelle fonctionnalité, qui limite considérablement le suivi de la publicité par les fournisseurs tiers lors de la navigation sur le net et de l’utilisation d’applications. Mais rien n’en sortira pour le moment. Apple a reporté la fonction anti-tracking pendant une courte période et l’a annoncé dans un article de blog. La fonctionnalité devrait maintenant être livrée au cours de l’année prochaine. La fonction est destinée à empêcher le suivi automatique des activités de l’utilisateur et à ne l’autoriser qu’avec le consentement exprès de l’utilisateur.

Facebook et d’autres fournisseurs sont contre la nouvelle fonctionnalité

Le tout a été précédé d’une violente dispute entre Apple et de nombreux fournisseurs d’applications et de publicité. La plupart des applications et sites Web disponibles aujourd’hui sont connus pour être financés par la publicité. Grâce au suivi publicitaire, les fournisseurs ont la possibilité de montrer aux utilisateurs une publicité personnalisée en fonction de leurs résultats de recherche et de leurs activités. Cela augmente considérablement l’efficacité de la publicité. Il est également épicé dans ce contexte qu’Apple veuille se soustraire à la fonction anti-tracking.

Surtout, Facebook avait mis en garde contre les conséquences de la fonction anti-tracking et calculé que de nombreux opérateurs de sites Web et d’applications pourraient perdre jusqu’à 50% de leurs revenus publicitaires en conséquence. Facebook lui-même utilise le suivi des activités des utilisateurs afin de pouvoir proposer à d’autres entreprises un espace publicitaire personnalisé. Au cours des derniers mois, il aurait dû y avoir des négociations difficiles entre Facebook et Apple dans les coulisses. Maintenant, Apple veut donner aux fournisseurs qui se financent par la publicité au moins plus de temps pour s’adapter.