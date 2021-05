iOS 14.7 Beta: Vous pouvez vous attendre à cette fonctionnalité ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Apple a présenté la première version bêta d’iOS 14.7. Il n’y a pas beaucoup de changements, mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui pourrait être intéressante.

Attention aux utilisateurs de maison intelligente! La version d’essai d’iOS 14.7 contient une fonctionnalité qui pourrait vous faciliter grandement l’utilisation de Apple HomePod. Si vous vouliez activer une minuterie sur le haut-parleur intelligent, vous deviez auparavant utiliser l’assistant vocal Siri, car le HomePod ne possède pas son propre écran et ce réglage n’était pas non plus possible via l’application Home.

Cela change maintenant, car avec l’arrivée d’iOS 14.7, les minuteries peuvent non seulement être configurées via Siri, mais aussi via votre iPhone, iPad et probablement même votre Mac.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour iOS 14.7. L’expérience a montré que les tests bêta des versions intermédiaires ne prennent pas trop de temps, vous pouvez donc vous attendre à la mise à jour.

iOS 14.7: réglage de la minuterie sans Siri

Certes, la fonction timer n’est pas nouvelle, mais elle devrait devenir beaucoup plus intuitive sans le détour via l’assistant vocal d’Apple. À l’avenir, le réglage pourrait également être effectué en cas de bruits ambiants forts. Puisque Siri doit bien vous entendre pour recevoir une commande vocale, cela a jusqu’à présent été difficile à faire.

Si vous ouvrez l’application Home après la mise à jour vers la dernière version d’iOS (actuellement encore en version bêta) et que vous souhaitez définir une minuterie, vous pouvez entrer un nom et l’heure souhaitée. Attention: votre HomePod doit également être à jour pour cette fonctionnalité.

Pour le moment, il semble que la fonction n’est pas encore tout à fait terminée. Cependant, Apple semble travailler pour les intégrer avec la sortie officielle d’iOS 14.7. Selon 9to5mac, il devrait également être possible à l’avenir d’interroger votre iPhone sur la minuterie du HomePod. Jusqu’à présent, vous deviez toujours vous adresser directement au haut-parleur intelligent. Cependant, cette option n’est pas encore disponible dans la bêta de la nouvelle version iOS.









