iOS 14.6 est arrivé: la mise à jour iPhone apporte ces nouvelles fonctionnalités

Skin Doctors Skinactive 14 Intensive Crème de Jour 50ml

La Crème de Jour Intensive Skinactive 14 de Skin Doctors est un soin pour le visage qui a été conçu pour contrer les 14 problèmes de vieillissement cutanée les plus fréquents (stress, assèchement de la peau, vieillissement...). Il lisse les rides et ridules, hydrate en profondeur les peaux sèches, donne du rebond aux peaux en manque d'élasticité et unifie le teint en effaçant les rougeurs. Son SPF15 protège les peaux les plus fragiles du soleil. La peau est lisse et éclatante et parait plus jeune.