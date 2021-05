iOS 14.6: ce qu’Apple ne nous a pas dit ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Apple a publié la mise à jour vers iOS 14.6. La mise à jour se concentre clairement sur les nouvelles fonctionnalités des services Apple. Les développeurs ont intégré (au moins) une innovation supplémentaire dans le patch. Une fonction est désormais extrêmement rapide.

Lorsque Apple publie une nouvelle mise à jour, certaines nouvelles fonctionnalités apparaissent dans le journal des modifications. Cependant, le fabricant ne révèle pas certaines optimisations et vous devez les expérimenter vous-même. Avec iOS 14.6, les raccourcis en font évidemment partie. Sur Reddit, un utilisateur écrit que les raccourcis ont été beaucoup plus rapides qu’avant depuis la mise à jour. On parle d’une amélioration de 75%.

Grand impact avec de gros raccourcis

La première chose qu’il remarqua fut son raccourci «mode nuit», qui comprend sept actions différentes. Avant iOS 14.6, cela prenait environ une seconde. Maintenant, il est environ un quart de seconde. D’autres utilisateurs confirment l’observation. «Mon raccourci de 700 actions s’exécute en 13 secondes. En comparaison, il a fallu environ 30 secondes avant iOS 14.6 ou iOS 14.7 beta.

9to5Mac a également testé un raccourci. Cela comprend un total de 380 actions. Un iPhone 12 mini et un iPhone 12 Pro Max ont chacun besoin de huit secondes pour cela. Après la mise à jour depuis iOS 14.5.1. sur iOS 14.6, l’ensemble du processus n’a pris que deux fois moins de temps. La nouvelle fonctionnalité a donc un effet à la fois sur les raccourcis plus courts et plus étendus, l’effet des raccourcis avec des dizaines voire des centaines d’actions est bien sûr encore plus agréable, car il est clairement plus perceptible.

Encore plus de fonctions en cours de route

De plus, Apple a activé les abonnements aux podcasts dans iOS 14.6 et a optimisé la reconnaissance musicale via Shazam. Avec les bons écouteurs, vous pouvez également Apple Music aussi Chansons au format sans perte ou en audio 3D avec votre iPhone. Les AirTags ont également reçu une mise à jour. UPendant ce temps, les développeurs travaillent déjà sur les prochaines actualités. Avec iOS 14.7, d’autres fonctions sont à venir qui vous faciliteront encore plus la vie au quotidien.









