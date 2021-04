iOS 14.5: Vous pouvez compter sur la mise à jour ce jour-là ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

La version 14.5 d’iOS est un peu en retard, mais Apple a maintenant indirectement révélé quand vous obtiendrez la mise à jour. Parce que les iPhones dans le nouveau violet et les AirTags utilisent déjà la nouvelle mise à jour.

Lors de la grande présentation du produit avec le nouvel iMac, l’iPad Pro et les AirTags tant attendus, Apple n’a pas encore donné de date exacte pour la sortie d’iOS 14.5. Cependant, une période de temps peut être dérivée de certaines informations. Parce que les iPhone 12 et 12 mini dans la nouvelle couleur violette seront mis en vente le 30 avril avec iOS 14.5 préinstallé. Les AirTags utilisent également la mise à jour et sont sur le marché le même jour. En conséquence, la mise à jour devrait être disponible la semaine prochaine au plus tard.

affichage







Apple iPhone 11

+ o2 gratuit M 20 Go Double caméra 12 MP (Objectif ultra grand angle et grand angle)

Écran Liquid Retina HD (Diagonale de 15,5 cm avec technologie IPS)

Volume de données LTE de 20 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s) mensuel / 24 mois: € 46,99

36,99 au magasin

Nouvel iPad Pro déjà avec iPadOS 14.5

Avec iOS 14.5, iPadOS 14.5 apparaîtra également, car ces deux systèmes d’exploitation sont très étroitement liés. Lors de l’annonce du nouvel iPad Pro, Apple a également annoncé que la mise à jour pour iPadOS sera disponible à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez également pré-commander le nouveau modèle de tablette le 30 avril, mais la livraison n’aura lieu que dans la seconde quinzaine de mai. iPadOS 14.5 apporte entre autres la prise en charge des derniers contrôleurs de jeu, avec lesquels vous pourrez jouer à des jeux Xbox sur iPad à l’avenir.

IOS 14.5 propose également quelques améliorations, telles que la possibilité de déverrouiller l’iPhone avec l’Apple Watch si vous portez un masque facial. Il existe également une révision de l’application de podcasts, de nouveaux emojis et une plus grande sélection de voix pour la version anglaise de Siri. Et bien sûr, iOS 14.5 prend également en charge les AirTags d’Apple.

Sinon, vous pouvez vous attendre à ce que

La version bêta du développeur donne également de nombreuses informations sur les nouvelles fonctions d’iOS 14.5. À l’avenir, l’iPhone devrait pouvoir recalibrer la batterie et ainsi augmenter l’autonomie. Avec la septième et dernière version bêta, quelques fonctions plus petites ont été ajoutées.









accord

Apple iPhone 12

+ o2 gratuit M Boost 40 Go + Apple AirPods Pro mensuel / 24 mois: 67,99 €

62,99 au magasin