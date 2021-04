iOS 14.5 est disponible: avec la mise à jour, vous pouvez déverrouiller l’iPhone avec la lunette

Ce matin les utilisateurs iPhone plus attentifs aux mises à jour peuvent enfin mettre la main sur iOS 14.5, mise à jour intermédiaire du système d’exploitation iOS qui apporte des nouveautés très intéressantes. La disponibilité du progiciel se manifeste parmi les notifications de tous les utilisateurs qui ont activé les mises à jour automatiques des appareils, tandis que pour ceux qui ont désactivé cette option, le téléchargement reste disponible dans les paramètres de l’iPhone.

Quoi de neuf dans iOS 14.5

La mise à jour a été fréquemment évoquée ces dernières semaines en raison des nouvelles qu’elle apporte à bord des iPhones. Le premier est un nouveau système de la protection de la vie privée qui alerte les utilisateurs chaque fois qu’une application tente de concevoir leur profil pour la vente de publicités à des sociétés tierces; la nouveauté permet aux utilisateurs de bloquer les fonctions de suivi internes d’applications telles que Facebook. La deuxième nouveauté est réservée aux propriétaires d’Apple Watch, et vous permet de déverrouiller l’appareil avec Face ID en utilisant également une façade. Dans ces cas, le téléphone reconnaît simplement qu’il y a un visage devant l’écran et commence à chercher une Apple Watch à proximité: si l’accessoire est présent à moins de quelques mètres du téléphone, l’iPhone se déverrouille même si le propriétaire a le visage partiellement couvert. Le troisième changement le plus important dans la mise à jour nouvellement publiée est un nouvel ensemble d’émojis qui comprend des couples avec des tons de peau personnalisables, un visage de femme avec une barbe et de nouvelles expressions.

Comment installer iOS 14.5

Pour installer le progiciel il suffit de suivre les instructions présentées par Apple une fois la procédure lancée, via le bouton Installer maintenant qu’il se présente sous la forme d’une notification ou qui peut être évoqué manuellement dans les paramètres du téléphone sous Mises à jour: i téléphones compatibles sont tous ceux qui ont déjà pu se mettre à jour vers iOS 14 il y a quelques mois: du dernier iPhone 12 à l’iPhone 6S en passant par l’iPhone SE de première génération. Comme d’habitude avec l’installation d’une mise à jour, il est bon de suivre quelques consignes pour s’assurer que tout se passe bien: assurez-vous que le téléphone est connecté au secteur ou en avoir une abondante charge résiduelle, et vérifiez que l’espace disponible ne s’épuise pas pour éviter que la procédure ne prenne plus de temps qu’elle ne le devrait.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂