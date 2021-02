iOS 14.5: Apple étend les raccourcis, Siri et emojis

Il y en a de plus en plus: Apple a à nouveau intégré quelques innovations dans la version bêta d’iOS 14.5. Vous pouvez vous attendre à des raccourcis étendus et à de nombreux émoticônes révisés et nouveaux.

Dans la dernière version de test d’iOS 14.5, les développeurs se sont occupés des raccourcis, rapporte 9to5Mac. À l’avenir, vous pouvez également utiliser les raccourcis pour prendre une capture d’écran ou pour activer ou désactiver le verrouillage de l’orientation. Si vous possédez un iPhone 12, vous pouvez basculer rapidement entre LTE et 5G. La génération actuelle d’iPhone est la première à prendre en charge la nouvelle norme cellulaire.

Emojis: seringue de vaccination et coeurs brûlants

Jusqu’à présent, la version bêta actuelle n’est disponible que pour les développeurs. Comme d’habitude, la version publique devrait suivre sous peu et contenir 217 nouveaux emojis. La plupart des petites images sont des variantes d’émoticônes existantes, y compris différentes couleurs de peau pour les couples:

D’autres emojis ont un nouveau design, comme la seringue et les écouteurs. À l’avenir, ceux-ci ressembleront à des AirPods Max. Mais il y a aussi des emojis complètement nouveaux, par exemple un cœur en feu, des femmes avec des barbes, un visage dans les nuages ​​et un emoji qui expire.

Siri peut gérer les nouveaux appels FaceTime

Vous pouvez également vous attendre à des améliorations avec Siri. Grâce à l’intelligence artificielle, vous pouvez désormais démarrer des appels de groupe dans FaceTime avec plusieurs contacts ou des groupes entiers. Il existe un partage de paroles dans Apple Music. Vous partagez des textes de chansons avec des amis via des services tels que SMS ou Facebook. Le retour haptique de MagSafe semble également avoir disparu.

La prochaine mise à jour Apple sera une mise à jour relativement importante. Une partie d’iOS 14.5 devrait également être une fonctionnalité avec laquelle vous pouvez déverrouiller votre iPhone via Face ID, même si vous portez une protection de la bouche et du nez. La mise à jour facilite également la vie des fans de Spotify.

Quand vous pouvez utiliser les nouvelles fonctionnalités de la version stable n’est actuellement pas connu. Une sortie fin février est envisageable. Mais il est également possible que les développeurs suppriment certaines fonctions et les retiennent pour une mise à jour ultérieure.