iOS 14.5.1: Vous devez installer cette mise à jour immédiatement ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Apple a publié une mise à jour pour l’iPhone hors série. Une raison à cela: les développeurs ont découvert une faille de sécurité critique – que les criminels ont activement exploitée. iOS 14.5.1 résout le problème.

Une partie du correctif pour iPhone 12 et Cie comprend deux problèmes liés à la sécurité qu’Apple a heureusement découverts et résolus. Plus précisément, il s’agit des faiblesses de WebKit. Il s’agit de l’interface de navigateur sur laquelle Safari est basé, entre autres, mais qui est également utilisée pour les vues Web dans d’autres applications iOS.

Jusqu’à présent, les attaquants ont pu manipuler des sites Web de cette manière et exécuter des commandes arbitraires sur votre iPhone, selon Apple. Le groupe est conscient que ces «problèmes peuvent avoir été activement exploités». Étant donné qu’Apple élimine le danger avec iOS 14.5.1, une installation rapide est seulement recommandée.

Apple peaufine ATT controversé

Avec la mise à jour, Apple corrige également un problème de transparence de suivi des applications (ATT). Certains utilisateurs n’ont pas encore reçu d’invite des applications après avoir désactivé la fonctionnalité entre-temps.

La fonction continue de provoquer une sensation. Alors que les utilisateurs d’iPhone sont satisfaits de la nouvelle fonctionnalité, selon Apple, les développeurs d’applications se plaignent et craignent une perte de revenus publicitaires. Facebook est l’adversaire ATT le plus en vue ici et menace indirectement, Facebook et Instagram pourraient bientôt ne plus être libres.

Comment installer iOS 14.5.1

Si vous souhaitez télécharger la mise à jour sur votre iPhone:

Ouvrez les paramètres de votre appareil.

Balayez vers le bas et appuyez sur « Général ».

En dessous de « Mise à jour du logiciel « vous lancez le téléchargement et l’installation.

Le patch est également disponible pour de nombreux iPad (iPadOS 14.5.1) et la septième génération d’iPod touch. Si vous possédez un iPhone 6 (Plus) ou un iPhone 5s, vous pouvez télécharger iOS 12.5.3.









