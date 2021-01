iOS 14.4 est là: c’est pourquoi vous devriez installer la mise à jour iPhone rapidement

Apple rend maintenant iOS 14.4 disponible au téléchargement. La mise à jour de l’iPhone ferme, entre autres, des failles de sécurité inquiétantes. Le package comprend également des corrections de bogues et de nouvelles fonctionnalités.

La prochaine mise à jour iPhone est disponible. Un peu plus d’un mois après la sortie d’iOS 14.3, Apple nous a offert iOS 14.4. La nouvelle version a moins de fonctionnalités cette fois, mais comble un total de trois failles de sécurité dangereuses dans le noyau et le moteur de navigateur WebKit. Dans les notes de publication, Apple écrit que les pirates pourraient les exploiter pour obtenir un accès non autorisé à des iPhones ou des iPad tiers. L’installation de la mise à jour iPhone est donc fortement recommandée.

Ces innovations vous attendent dans iOS 14.4

Grâce à iOS 14.4, la caméra de l’iPhone est désormais capable de lire des codes QR plus petits. Il existe également une nouvelle option pour une dénomination plus précise des appareils Bluetooth. Apple a également étendu sa détection des composants étrangers. L’iPhone 12 avertit si des caméras sans licence sont installées après une réparation. Enfin, Apple indique une amélioration de la fonction de transfert. Les appareils dotés de la puce Apple U1 peuvent ainsi être localisés dans l’espace.

Bien sûr, il existe également des corrections de bogues dans iOS 14.4. Par exemple, Apple a supprimé les éléments perturbateurs dans les photos HDR et a fait fonctionner à nouveau le widget Profitness. De plus, le clavier logiciel n’entraîne plus de retards.

La mise à jour est disponible pour iOS 14.4 pour cet iPhone

Apple a présenté iOS 14 en septembre 2020. La mise à jour a apporté des fonctionnalités d’organisation telles que la bibliothèque d’applications ou les widgets sur votre iPhone. Apple a également ajouté un mode image dans l’image et un traducteur à son système d’exploitation. IOS 14.3 a récemment eu quelques fonctionnalités intéressantes à bord.

iOS 14.4 est disponible pour tous les modèles qui ont pu télécharger la version de base iOS 14. Ce sont les appareils suivants: