iOS 14.4: Apple a activé la fonction anti-tracking

Facebook ne devrait pas du tout aimer ce message, mais vous d’autant plus: Apple active apparemment sa nouvelle protection contre le suivi d’iOS 14.4. L’innovation apparaît déjà dans la version bêta – et pas seulement là-bas.

La semaine dernière, Apple a publié la première version bêta d’iOS 14.4. Et entre-temps, certains testeurs ont signalé quelles applications avaient demandé l’autorisation de suivi, comme le rapporte MacRumors. Vous pouvez voir l’innovation dans le tweet ci-dessous.

Suivre la demande de manière sporadique dans iOS 14.3

À partir d’iOS 14.4, les applications doivent d’abord obtenir le feu vert de votre part si elles souhaitent suivre vos activités via d’autres applications afin d’afficher des publicités personnalisées. Ou comme le montre l’application NBA dans la capture d’écran: « Vos données sont utilisées pour vous offrir une meilleure expérience de visionnement. » La plupart des utilisateurs pourront probablement s’en passer.

Parfois, la fonctionnalité semble être activée sous iOS 14.3. Du moins, c’est ce que les utilisateurs rapportent sur le forum MacRumors. Apple a annoncé le grand déploiement pour 2021, qui devrait avoir lieu en janvier ou février. À l’origine, Apple avait déjà prévu l’innovation pour la sortie d’iOS 14, mais a ensuite reporté la fonction afin que les entreprises puissent se préparer.

Facebook se plaint

Les entreprises concernées seront probablement moins enthousiastes à propos de l’innovation iOS 14.4. Apple ne concerne pas votre vie privée, mais son propre profit et affaiblirait les petits fournisseurs, s’est récemment plaint Facebook. « Nous pensons que les utilisateurs devraient avoir le choix des données collectées à leur sujet et de la manière dont elles sont utilisées », a récemment répondu Tim Cook sur Twitter. Alors que Facebook gronde, les utilisateurs doivent être satisfaits et voir cette fonctionnalité comme un pas supplémentaire dans la bonne direction.

