iOS 14.3: la mise à jour apporte ProRAW et prend en charge les AirPods Max et Fitness +

Apple a publié la mise à jour vers iOS 14.3: la nouvelle version du système d’exploitation apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités à votre iPhone. Cependant, seul un groupe relativement exclusif d’utilisateurs d’iPhone peut profiter de la meilleure innovation.

Avec iOS 14.3, le nouveau format photo appelé « ProRAW » sort enfin, comme le rapporte 9to5Mac. Cependant, ce format n’est disponible que pour les triples caméras de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max. Apple a présenté le format avec les deux meilleurs smartphones en octobre 2020. Il était déjà disponible dans la version de test de la mise à jour.

ProRAW vous permet d’enregistrer des photos non compressées. Ceci est très utile pour un post-traitement extensif – mais cela prend également beaucoup d’espace de stockage. Pour activer le format de vos enregistrements, ouvrez les « Paramètres ». Après la mise à jour vers iOS 14.3, vous trouverez ProRAW sous l’élément de menu « Appareil photo » sous « Formats ».

Miroir selfies et fitness +

Mais ProRaw n’est pas la seule innovation d’iOS 14.3 à bord pour la caméra de l’iPhone 12 Pro and Co. Après la mise à jour, vous pouvez enregistrer des vidéos à 25 ips (images par seconde), entre autres. De plus, vous pouvez désormais « refléter » des selfies sur les anciens modèles d’iPhone à partir de l’iPhone 6s, de sorte que, par exemple, votre main gauche soit également visible sur la gauche sur la photo.

iOS 14.3 inclut également la prise en charge de Fitness +. Malheureusement, le service payant n’est pas encore disponible en Europe au départ. Le service de remise en forme, qui doit également faire partie du package Apple One, devrait également apparaître dans ce pays dans un proche avenir.

Apple TV et AirPods Max

La mise à jour vers iOS 14.3 devrait continuer à apporter plus de vue d’ensemble à l’application Apple TV. Par exemple, vous pouvez rechercher des genres, Apple TV + a son propre onglet. Il existe également de nouvelles images animées pour Apple Music. Les innovations incluent également la prise en charge des écouteurs de luxe AirPods Max récemment introduits.Après la mise à jour, vous pouvez également définir le moteur de recherche Ecosia comme standard pour Safari. Et enfin, iOS 14.3 apporte également de nombreuses corrections de bugs et de petites améliorations.