iOS 14.2 vide rapidement la batterie de l’iPhone: ces appareils sont affectés

De nombreux utilisateurs d’iPhone se sont plaints d’énormes problèmes de batterie depuis la mise à jour vers iOS 14.2, en particulier avec les appareils plus anciens. Parfois, le niveau de la batterie devrait chuter rapidement de 50% en seulement 30 minutes.

Les problèmes: d’une part une autonomie nettement plus courte de la batterie et d’autre part un processus de charge nettement plus long. Les personnes touchées ont remarqué une énorme baisse de 5% du niveau de la batterie en une minute d’utilisation normale, et parfois la capacité avait diminué de 50% en une demi-heure. Les personnes concernées rapportent cela dans les forums Apple et sur Reddit, rapporte MacRumors.

Très probablement, il s’agit d’un problème logiciel causé par iOS 14.2. Parce que: peu de temps avant l’arrêt automatique, le niveau de la batterie aurait montré un pourcentage élevé. Après un redémarrage, c’est encore plus élevé qu’avant. Sur la base du grand nombre de commentaires des personnes concernées, il semble affecter principalement les anciens appareils Apple.

Ces appareils Apple sont particulièrement affectés par les problèmes de batterie

iPhone XS

iPhone 7

iPhone 6s

iPhone SE (1re génération)

iPad Pro (2018)

En attente du correctif

iOS 14.2 est sorti seulement deux semaines après la sortie d’iOS 14.1 et a apporté de nouveaux émoticônes, entre autres. La version actuelle d’iOS 14.2.1 contient des corrections de bogues pour les messages MMS et les écrans tactiles réagissant de manière incorrecte sur l’iPhone 12 mini – les problèmes de batterie ne sont pas mentionnés dans les notes de publication.

La troisième version bêta d’iOS 14.3 est maintenant publiée et Apple pourrait corriger le bogue de la batterie avec la prochaine mise à jour. Si vous ne l’avez pas déjà fait, les utilisateurs d’appareils plus anciens doivent attendre la mise à jour vers iOS 14.2 jusqu’à ce qu’Apple ait éliminé les lacunes.