IOS 14.2 d’Apple apporte la prise en charge de FaceTime 1080p pour l’iPhone 8 et les modèles ultérieurs

Lorsque Apple a publié iOS 14.2 en novembre, il n’a pas mentionné l’ajout de la prise en charge des appels FaceTime 1080p sur les appareils iPhone 8 et ultérieurs. Cependant, selon un rapport dans MacRumeurs qui a cité le site Web portugais MacMagazine, Apple a discrètement mis à jour les pages de spécifications pour des appareils comme l’iPhone XR après la sortie d’iOS 14.2. Selon le rapport, avant la sortie d’iOS 14.2, Apple n’a pas répertorié les appels vidéo FaceTime HD (1080p) sur ses pages iPhone XR, mais a fait l’ajout la semaine suivant le débit.

Apple déclare désormais explicitement que FaceTime HD (1080p) sur Wi-Fi est disponible sur tous les modèles, y compris iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone SE (2020), iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Le rapport ajoute que lorsqu’il s’agit d’utiliser FaceTime HD, le seul avantage de la série iPhone 12 est la prise en charge de la résolution sur Wi-Fi et 5G.

le Mise à jour Apple iOS 14.2te qui a été publié en novembre, a apporté plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées pour apporter des modifications à «l’expérience de base» de l’iPhone.

L’un des ajouts les plus marquants a été l’introduction de plus de 100 nouveaux emoji et le lancement de 8 fonds d’écran. Ceux-ci seront disponibles dans les versions en mode clair et sombre.

La mise à jour du logiciel iOS a également fonctionné sur des problèmes concernant le viseur de l’appareil photo, le clavier, les applications sur l’écran d’accueil, les enregistrements de mémos vocaux interrompus par les appels entrants et l’écran devenant noir pendant la lecture vidéo Netflix, etc.

