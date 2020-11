iOS 14.2.1 est là – et corrige des bugs dans la nouvelle série iPhone 12

Environ deux semaines après la sortie d’iOS 14.2, Apple publie iOS 14.2.1 en téléchargement – initialement uniquement pour les appareils de la nouvelle série iPhone 12. La mise à jour corrige des bogues mineurs.

iOS 14.2.1 est là (via Apple) – mais uniquement pour iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.Deux semaines après iOS 14.2, Apple reporte une mise à jour de correction de bogue. La mise à jour corrige un bogue qui empêchait la réception des messages MMS dans les discussions individuelles et de groupe.

Avec l’iPhone 12 mini, l’écran de verrouillage ne répondait parfois pas aux entrées – ce bogue devrait également être historique avec la mise à jour. De plus, les aides auditives optimisées pour l’iPhone pourraient causer des problèmes de lecture audio, ce qu’Apple prétend avoir corrigé.

Apple teste déjà iOS 14.3

Avec la mise à jour, Apple réagit rapidement aux plaintes des utilisateurs concernés, en particulier l’écran de verrouillage défectueux de l’iPhone 12 mini avait agacé les utilisateurs. Dans de nombreux cas, l’écran tactile ne répondait pas lorsque les utilisateurs essayaient d’activer le flash ou l’appareil photo. Glisser de bas en haut sur l’écran de verrouillage a également souvent échoué. Les discussions avec les utilisateurs d’Android ont été particulièrement affectées par les messages texte erronés.

Pendant ce temps, Apple teste déjà iOS 14.3 et a publié deux versions bêta aux développeurs avant la prochaine mise à jour. Le nouveau micrologiciel introduit, entre autres, le service payant Fitness + et apporte la fonction ProRAW aux nouveaux iPhones. Il s’agit d’un format de stockage Apple qui conserve les données brutes des enregistrements pour une édition approfondie.