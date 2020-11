Ionity A Un Autre Constructeur Associé: Le Hyundai Motor Group

Principal réseau européen d’expéditions de grande puissance, IONITY a un nouveau partenaire stratégique et actionnaire: le groupe Hyundai Motor.

De cette manière, le groupe Hyundai Motor rejoint un joint-venture y compris le groupe BMW, Daimler AG, Ford Motor Company et le groupe Volkswagen.

L’objectif derrière la participation de Hyundai Motor Group à ce joint-venture c’est très simple: accélérer l’expansion du réseau de recharge haute puissance sur les autoroutes européennes, favorisant ainsi une adoption plus généralisée de la mobilité électrique.

Le réseau IONITY

Fonctionnant selon la norme européenne CCS (Combined Charging System) et utilisant une énergie 100% renouvelable, le réseau IONITY est considéré par beaucoup comme une étape cruciale vers la poursuite de la mise en œuvre de la mobilité électrique en Europe.

À propos de cette entrée joint-venture», Thomas Schemera, vice-président exécutif et chef de la division produits du groupe Hyundai Motor, a déclaré:« Pour Hyundai et Kia, l’expérience produit et client est étroitement liée à la commodité et aux avantages réels. Lorsque nous investissons dans IONITY, nous faisons partie de l’un des réseaux d’infrastructures de recharge les plus complets d’Europe ».

Michael Hajesch, PDG d’IONITY, a déclaré: «Avec l’entrée à bord du Hyundai Motor Group,

nous avons maintenant un partenaire engagé avec une expérience internationale dans le domaine de la mobilité électrique ».