IONIQ 5 vous permet d’anticiper dans un nouveau teaser

Premier modèle d’une ambitieuse offensive électrique Hyundai, le IONIQ 5 se rapproche de plus en plus d’être révélé, avec sa présentation prévue le 23 février.

Maintenant, ayant déjà révélé certains taquin du nouveau modèle, Hyundai Motor Company a décidé qu’il était temps de montrer un peu de l’intérieur du nouveau CUV (Véhicule utilitaire multisegment).

Équipée de sièges avant réglables électriquement (30% moins épais), l’IONIQ 5 a vu son intérieur s’inspirer du thème «Living Space», en utilisant des matériaux et des tissus durables, tels que la peau traitée écologiquement, la peinture biologique et les fibres naturelles et recyclées.

L’IONIQ 5

Basé sur le Hyundai Concept 45, présenté au salon de Francfort en 2019, l’IONIQ 5 s’assume comme un CUV (Véhicule utilitaire multisegment) et sera le premier modèle de la nouvelle marque, son lancement étant prévu début 2021.

Celui-ci s’appuiera sur la nouvelle plateforme exclusivement dédiée aux modèles électriques de Hyundai Motor Group, l’E-GMP, et sera le premier d’une série de modèles, suivi de la IONIQ 6, une berline, et de l’ONIQ 7, un SUV.

Il ne nous reste plus qu’à attendre le 23 février pour en savoir plus sur le modèle qui lancera la nouvelle plateforme dédiée.