Ioniq 5. Ceci Est (plus Ou Moins) Votre Premier Teaser

Après avoir appris il y a quelques mois que la désignation IONIQ a été promue de nom de modèle à marque (même s’il n’est pas tout à fait clair si IONIQ sera vraiment une marque indépendante ou si ses modèles continueront à porter le symbole Hyundai), l’arrivée de IONIQ 5, son premier modèle, se rapproche de plus en plus.

Basé sur le Hyundai Concept 45, présenté au salon de Francfort en 2019, l’IONIQ 5 s’assume comme un CUV (Véhicule utilitaire multisegment) et sera le premier modèle de la nouvelle marque, son lancement étant prévu début 2021.

Celui-ci s’appuiera sur la nouvelle plateforme exclusivement dédiée aux modèles électriques de Hyundai Motor Group, la E-GMP et ce sera le premier d’une série de modèles, suivi de la IONIQ 6, une berline et de la IONIQ 7, un SUV.

O taquin

Contrairement à ce qui est habituel, le taquin révélé par Hyundai ne montre rien des lignes du futur modèle (est-ce parce qu’ils ne diffèrent pas beaucoup du prototype?). Ainsi, selon Hyundai, «la vidéo de 30 secondes, intitulée« The New Horizon of EV », s’inspire des nouveaux détails de conception de l’IONIQ 5 (…) permettant de prévisualiser les pixels et les points qui convergent dans un espace vide représentatif d’une nouvelle ère EV ».

Apparemment, l’objectif de la marque sud-coréenne avec cette inhabituelle taquin est passé par «l’anticipation et la curiosité suscitée par IONIQ 5, montrant trois« extras »offerts par ce tout nouveau modèle».

De quels extras s’agit-il? Selon Hyundai, «Extra Power for Life», une référence à la capacité bidirectionnelle du véhicule à charge (V2L) fournie par la nouvelle plate-forme; «Extra Time for You», qui fait référence à la capacité de charge rapide et «Extraordinary Experiences», une allusion aux fonctionnalités des véhicules électriques qui sera annoncée prochainement.