IONIQ 5. Autonomie jusqu’à 500 km pour la première de la nouvelle sous-marque Hyundai

Avec l’arrivée des modèles électriques, les stratégies de marque diffèrent: certains ajoutent simplement la lettre «e» au nom du véhicule (Citroën ë-C4, par exemple), mais d’autres créent des familles de modèles spécifiques, comme la Volkswagen ID ou la Mercedes-Benz EQ. C’est le cas de Hyundai, qui a élevé la désignation IONIQ au rang de sous-marque, avec des modèles spécifiques. Le premier est le IONIQ 5.

Jusqu’à présent, l’IONIQ était le modèle de propulsion alternatif de la marque sud-coréenne, avec des variantes hybrides et 100% électriques, mais il devient maintenant le premier modèle d’une nouvelle sous-marque Hyundai.

Wonhong Cho, Global Marketing Director chez Hyundai Motor Company explique que «avec IONIQ 5, nous voulons changer le paradigme de l’expérience client avec nos voitures afin de les intégrer parfaitement dans la vie connectée numériquement et dans un contexte respectueux de l’environnement».

L’IONIQ 5 est un crossover électrique de dimensions moyennes qui a été développé sur la nouvelle plateforme spécifique E-GMP (Electric Global Modular Platform) et qui utilise la technologie de support de 800 V (Volts). Et ce n’est que le premier d’une série de nouveaux véhicules qui seront nommés numériquement.

La IONIQ 5 est un concurrent direct de modèles comme la Volkswagen ID.4 ou l’Audi Q4 e-tron et a été extraite du prototype de voiture 45, qui a été dévoilé dans le monde entier au salon de l’automobile de Francfort 2019, en hommage à la concept du Hyundai Pony Coupé Concept 1975.

Ce premier modèle souhaite être reconnu pour sa technologie de propulsion électrique, mais aussi pour sa conception basée sur la technologie des pixels d’écran. Les phares avant et arrière avec pixels visent à anticiper la technologie numérique de pointe qui est au service de ce modèle.

La carrosserie attire l’attention en raison de l’énorme longueur des différents panneaux et de la réduction du nombre de dégagements et de leur taille, projetant une image plus premium que jamais visible dans une Hyundai. Outre ce lien avec l’ADN stylistique du Pony, «l’habitacle se démarque également dans le but de redéfinir la relation entre la voiture et ses utilisateurs», explique SangYup Lee, directeur général et vice-président senior de Hyundai Global Design Center.

Jusqu’à 500 km d’autonomie

L’IONIQ 5 peut être à traction arrière ou à quatre roues motrices. Les deux versions d’entrée de gamme, à deux roues motrices, ont deux niveaux de puissance: 170 ch ou 218 ch, dans les deux cas avec 350 Nm de couple maximal. La version à quatre roues motrices ajoute un deuxième moteur électrique sur l’essieu avant avec 235 ch pour une puissance maximale de 306 ch et 605 Nm.

La vitesse maximale est de 185 km / h dans les deux versions et deux batteries sont disponibles, une de 58 kWh et l’autre de 72,6 kWh, dont la plus puissante permet une autonomie allant jusqu’à 500 km.

Avec la technologie 800 V, l’IONIQ 5 peut recharger votre batterie pour 100 km supplémentaires de conduite en seulement cinq minutes, si la charge est la plus puissante. Et grâce à la capacité de charge bidirectionnelle, l’utilisateur peut également alimenter des sources externes en courant alternatif (AC) de 110 V ou 220 V.

Comme d’habitude dans les voitures électriques, l’empattement est énorme (trois mètres) par rapport à la longueur totale, ce qui favorise grandement l’espace dans l’habitacle.

Et le fait que les dossiers des sièges avant soient très fins contribue à encore plus d’espace pour les jambes des passagers de la deuxième rangée, qui peuvent atteindre le siège plus en avant ou en arrière le long d’un rail de 14 cm. De la même manière que le toit panoramique en option peut inonder l’intérieur de lumière (en supplément, il est possible d’acquérir un panneau solaire à placer sur la voiture et aider à gagner des kilomètres d’autonomie).

L’instrumentation et l’écran d’infodivertissement central mesurent 12,25 pouces chacun et sont placés côte à côte, comme deux tablettes horizontales. Le coffre à bagages a un volume de 540 litres (l’un des plus larges de ce segment) et peut être allongé jusqu’à 1600 litres en rabattant le dossier des sièges arrière (qui admettent une cloison 40:60).

Plus IONIQ en route

En 2022, IONIQ 5 aura la compagnie de IONIQ 6, une berline aux lignes très fluides en prototype de voiture La prophétie et, selon le plan actuel, un gros SUV suivront au début de 2024.