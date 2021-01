IO Interactive récupère les coûts de développement de Hitman 3 en moins d’une semaine

En plus d’être en tête du tableau des ventes au Royaume-Uni pour la semaine de sa sortie, Hitman 3 est immédiatement devenu le plus grand lancement numérique de la franchise de l’histoire. Deux nouvelles bienvenues pour le développeur IO Interactive, mais les choses se sont encore améliorées pour le studio danois. Le jeu a récupéré tous ses coûts de développement en moins de sept jours sur le marché, ce qui signifie qu’il réalise déjà un profit. Partagé par GamesIndustry.biz, le succès aurait mis l’équipe « dans un très bon endroit ».

Le PDG d’IO Interactive, Hakan Abrak, a déclaré que l’ensemble du projet était un travail d’amour entre les employés du développeur et tous les fans. « Nous avons été en mesure de créer un jeu que nos joueurs vont adorer et de le leur apporter de la manière la plus directe possible; développé et publié par IOI. Avoir cette focalisation dès le début nous a permis de rester sur une voie en laquelle nous croyions tous. Tout le monde au studio était derrière la vision du jeu et ils connaissent l’univers Hitman mieux que quiconque. «

Le studio prévoit maintenant de s’étendre avec plus de personnel pour aider à mettre sur pied Project 007, un titre à venir qui emmène James Bond dans une nouvelle direction. Abandonnant le bagage des visages que nous avons appris à connaître et à aimer du grand écran, IO Interactive créera sa propre ressemblance avec une histoire originale – cela pourrait même être transformé en une autre trilogie de jeux pour le développeur. Au moment de la rédaction de cet article, on ne sait pas si Hitman 3 recevra un DLC pour prolonger la durée de jeu et générer des bénéfices supplémentaires.