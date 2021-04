IO Interactive ouvre un nouveau studio à Barcelone

L’Espagne est la troisième place choisie par l’entreprise pour ouvrir une division. L’étude IO Interactive à Barcelone est présentée.

Il y a déjà trois coupables. Après IOI Copenhagen et IOI Malmö vient le nouveau studio IO Interactive à Barcelone. Il le fera sous le nom original de IOI Barcelona et, comme vous l’avez peut-être vu, c’est celui qui portera le nom le plus facilement prononcé de l’entreprise. Parce que voyons qui le fait avec les autres la première fois.

La société continue de se développer de cette manière après son douloureux divorce avec Eidos Interactive et Square Enix et continue d’augmenter ses effectifs pour développer des jeux. Parmi eux, rappelons qu’il y a la saga Hitman, assez revitalisée, mais aussi le nouveau jeu 007 et un titre encore à annoncer. En fait, si cela vous intéresse, rendez-vous sur leur page d’offres d’emploi car il y en a pas mal. Et qui sait, si vous vous faites prendre grâce à nous, pensez à devenir des initiés …

L’idée de l’IOI est d’augmenter le capital humain afin d’avoir un impact fort sur le développement de leurs diplômes. S’établir de manière indépendante a ses risques, mais il semble que ce mouvement, bien qu’il ait été un peu forcé, ne s’est pas trop mal passé pour eux. Après tout, ils développent et publient eux-mêmes les jeux. Et cela n’est pas fait par n’importe qui.

Maintenant, nous devons en savoir un peu plus sur ce que tout ce déploiement va apporter. Et nous espérons que, dans la perspective des foires, événements et streams de cet été, il y aura plus de détails à ce sujet. Parce que pour l’instant nous n’avons qu’une petite bande-annonce du jeu 007 et nous aimerions savoir tout de suite quelle IP ils ont dans leur manche. L’un des vôtres? Un que nous connaissons? Quoi qu’il en soit, nous espérons que cela se passera bien. Pour ceux qui travaillent avec eux et pour ceux d’entre nous qui attendent ce qu’ils ont à nous offrir.