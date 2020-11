IO Interactive (Hitman 3) annoncera bientôt un nouveau jeu; Combattants de la liberté?

Le développeur présentera un nouveau projet demain alors que Hitman 3 doit encore être lancé

IO Interactive est un développeur qui, ces dernières années, a réussi à s’imposer dans un poste indépendant bien travaillé. Avec la franchise Tueur à gages comme sa principale revendication, ce sera en 2021 que nous aurons le lancement de Hitman 3 en tant que titre multiplateforme, y compris la nouvelle génération de consoles de la main de la PS5 et Xbox Series. En revanche, il semble que l’étude aurait une surprise préparée sous la forme d’un nouveau jeu.

C’est ainsi que nous le comprenons à partir du prochain tweet officiel, qui cite les fans d’IO Interactive pour une révélation demain matin:

Comme nous pouvons le voir, ce sera demain à partir de 15h00 – Temps péninsulaire espagnol – quoi IO Interactive fera connaître quel que soit le nouveau projet qu’ils avancent. Pour le moment, nous n’avons aucune indication sur ce qui se cache derrière cette surprise, mais les possibilités ne sont certainement pas trop nombreuses; Il se pourrait aussi bien que nous nous rencontrions une toute nouvelle adresse IP, avec une extension d’une sorte de Tueur à gages Ou … avec le retour des franchises passées comme Combattants de la liberté?

Il ne faut pas oublier qu’avec son indépendance, IO Interactive réussi à avoir les droits de travailler sur deux franchises en particulier: Hitman et Freedom Fighters, laissant ainsi Kane et Lynch hors de l’équation – une autre propriété intellectuelle sur laquelle ils ont également travaillé il y a de nombreuses années -. Compte tenu de cela, il semble donc logique d’imaginer que IO interactif Il devait trouver une sorte d’idée pour obtenir les droits des combattants de la liberté en 2017, et trois ans plus tard, ce serait le moment idéal pour annoncer ce qu’ils faisaient.

En fin de compte, nous rappellerons que Hitman 3 sera mis en vente à partir de 20 janvier 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia, Nintendo Switch et PC. Dans ce lien tu trouveras toutes les éditions disponible depuis le jeu – sur Nintendo Switch, il sera disponible à travers le cloud -.

