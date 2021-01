IO Interactive confirme que Hitman 3 sera lancé sur Switch aux côtés d’autres versions

Mettre à jour: Juste pour éviter tout doute, le développeur Hitman IO Interactive a reconfirmé que le prochain Hitman 3 sera lancé sur Switch le 20 janvier aux côtés d’autres versions du jeu – sous sa forme Cloud Version, bien sûr.

HITMAN 3 sur Nintendo Switch arrive le 20 janvier! Le monde de l’assassinat vous attend … pic.twitter.com/IHVDEZwQbw– IO Interactive (@IOInteractive) 15 janvier 2021

Article original (mar.15 décembre 2020 11h30 GMT): La cinématique d’ouverture officielle de Hitman 3 a été publiée, nous donnant une autre allumette juteuse des choses à venir lorsque la finale de la trilogie arrivera sur Switch.

Si vous avez besoin d’un rattrapage rapide, Hitman 3 sera le troisième et dernier volet de la trilogie World of Assassination après Tueur à gages et Hitman 2. Il sera lancé sur Switch en janvier aux côtés d’autres versions, mais les propriétaires de Switch devront se contenter d’une version cloud – ce qui signifie que vous devrez diffuser celle-ci sur votre console avec une connexion Internet solide, plutôt que de pouvoir télécharger le jeu lui-même.

La bande-annonce montre la célèbre star de la série Agent 47 qui entre en action à Dubaï. Nous dirions qu’il y a de bonnes chances que cela puisse finir par être le cadre de la première séquence du jeu, mais nous devrons attendre et voir.

Si vous avez manqué la bande-annonce originale, vous pouvez également lui donner une montre ci-dessous.

Êtes-vous impatient de voir Hitman sur Switch pour la première fois, même s’il ne s’agit que d’une version cloud? Allez-vous essayer lors de son lancement l’année prochaine? Dites-nous ci-dessous.