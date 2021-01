Inzul prépare une nouvelle version après presque 3 ans sans nouvelle musique | 45S

Groupe de rock indépendant de Lima Inzul a annoncé la sortie d’une musique inédite après presque 3 ans sans montrer de nouveau matériel. Après la publication de son premier et unique album studio (à ce jour) intitulé « Souterrain » (2018), le groupe du quartier de Miraflores a utilisé ses réseaux sociaux pour communiquer à tous ses fans la publication du nouveau single, en plus d’en montrer quelques avant-premières.

Le 12 janvier, le groupe a partagé un clip sur son compte Instagram officiel où le bassiste du groupe est vu jouer un sticky riff et la date « 01-22-21 » dans la description de la vidéo, faisant allusion à la date de sortie du single.

En plus de ce clip, Inzul en a ajouté 2 autres les jours suivants qui nous donnent une idée de ce que sera ce nouveau single. Dans le premier, on observe la démolition de ce qui semble être une construction ancienne, accompagnée du verset suivant: « Comment t’avoir? Comment te sentir? S’il y a un mur, je ne peux pas te toucher ». Le second, publié jeudi dernier, nous montre Stefano Cedeño, guitariste et chanteur du groupe, en train de chanter ce qui serait apparemment l’un des couplets de cette nouvelle chanson dont le nom reste encore un mystère.

Un changement de genre et le départ de « Cabezón »

Dans les avancées présentées par le groupe, on voit qu’ils opteront pour un côté plus pop et R&B dans le single qu’ils sortiront et probablement dans ce qui sera l’avenir du groupe, s’éloignant un peu de ce qui était le son le plus « rocker » avec celui qui a fait ses débuts en Souterrain. En revanche, il y a quelques jours, Renzo Amasifuen, mieux connu sous le nom de «Cabezón», a annoncé son départ du groupe après 7 ans d’expérience avec Inzul. Le guitariste et producteur a souligné que cette séparation était en bons termes et qu’il continuera à faire de la musique dans son projet personnel Toroma.