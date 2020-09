inXile publie le premier patch pour Wasteland 3

Sans aucun doute et sur mon propre mérite, Wasteland 3 est devenu l’une des sorties les plus importantes de l’été et jusqu’à présent cette année. Le titre de rôle développé par inXile qui est sorti récemment a bénéficié d’un très bon accueil de la part des critiques et des utilisateurs, de plus, dans cette maison, nous lui avons donné un 9.1 dans notre analyse exhaustive. Cependant, le titre a été assombri par plusieurs Bugs cela a empêché de jouer le titre et le redémarrage et la perte de progression pendant nos matchs.

De toute façon, inXile a pris note de tous ces problèmes et a déjà publié le patch 1.1.0 sur PC, qui arrivera la semaine prochaine sur consoles et là où ils ont résolu plusieurs de ces problèmes, nous permettant de profiter du titre comme il le mérite, même si, comme ils l’ont indiqué, il reste du travail à faire et ils continueront de travailler pour stabiliser ce qui est leur titre le plus grand et le plus ambitieux.

Wasteland 3 reçoit le patch 1.1.0 qui corrige plusieurs bugs qui empêchaient sa jouabilité

Parmi les corrections que nous pouvons trouver avec la mise à jour nous avons: correction des problèmes qui ont fait perdre la progression du personnage, correction du problème signalé par certains utilisateurs qui ont vu les sites d’embuscade sous la forme d’une boucle sans fin, les missions qui étaient bloquées peuvent maintenant être complétées Correction des problèmes d’écran de chargement infini avec succès et également des problèmes résolus qui rendaient l’interface invisible parmi d’autres correctifs mineurs.

Wasteland 3 est maintenant disponible sur PC et consoles, plus Nous pouvons y jouer sans frais supplémentaires si nous sommes abonnés au service Microsoft Xbox Game Pass.