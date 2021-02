« Invisible City »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Ville invisible”Est ​​une série fantastique brésilienne de Carlos Saldanha, basée sur un scénario de Raphael Draccon et Carolina Munhóz. La fiction Netflix raconte l’histoire d’Eric, un agent de la police environnementale, qui, après une tragédie familiale, découvre que parmi les humains, il existe un monde caché habité par des créatures de la mythologie brésilienne.

Il commence à enquêter sans savoir que ces créatures fantastiques sont liées à quelque chose d’important de son passé, car il existe un lien entre la disparition mystérieuse d’un dauphin de rivière retrouvé mort sur une plage de Rio de Janeiro et la mort de sa femme.

Tout au long des sept épisodes de « Ville invisibleEric suit une série d’indices qui le conduisent de plus en plus dans la mythologie du lieu. Pendant que lui et Márcia enquêtent sur Inês, Ivo tente de clore l’affaire.

Januária s’inquiète pour Luna et avant le comportement étrange de la fille d’Eric, il demande l’aide d’un guérisseur et découvre qu’une entité appelée Dry Body a pris le contrôle du corps de la petite fille. Pendant que Luna convainc Saci de l’emmener à Curupira, Eric cherche à l’empêcher de trouver sa cible.

Eric essayait de trouver le lien entre l’apparition du dauphin et la mort de sa femme (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «INVISIBLE CITY»?

Après la mort de Saci, Curupira devient fou de douleur et retourne dans la forêt pour se venger. Pendant ce temps, Eric demande à l’entité perverse de quitter sa fille et d’entrer dans son corps. Juste au moment où cela se produit, la police arrive et arrête l’agent environnemental.

Camila utilise ses pouvoirs pour le faire sortir du poste de police, mais quand ils montent dans la voiture, elle se rend compte que Dry Body le contrôle et se rend dans la forêt pour tuer Curupira. Bien qu’Eric reprenne conscience pendant quelques secondes, l’entité est plus forte.

Enfin, Eric fait face au démon avec la tête de feu et les pieds en arrière, mais quand il est sur le point de vaincre Inès apparaît, se transforme en papillon et se couvre les yeux. Après avoir vu sa femme mourir lorsque Dry Body a saisi sa fille, Eric la poignarde.

La prochaine chose montrée est Eric qui rencontre à nouveau Gabriela, qui lui dit: «Vous avez encore un grand voyage devant vous. Ce n’est pas encore votre heure. Maintenant tu en fais partie ». La série brésilienne se termine avec Curupira emmenant Eric dans la forêt, accompagné de Camila et Inês.

Inés a empêché Eric (Dry Body) d’assassiner Curupira (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE «INVISIBLE CITY»?

Bien qu’il soit encore trop tôt pour une réponse officielle du géant du streaming, la fin de la première saison de « Ville invisible«Laisse la voie prête pour une deuxième tranche, qui pourrait arriver début 2022.

Qu’arrivera-t-il à Eric? Que signifient les mots de Gabi? Qu’est-il vraiment arrivé à Luna? Le corps sec retournera-t-il à la recherche de Curupira? Qu’arrivera-t-il à la forêt? Quelles autres légendes et mythes brésiliens feront partie de la série? Telles sont quelques-unes des questions que la prochaine série de chapitres devrait aborder.