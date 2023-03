« Invisible City », aurez-vous la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Invisible City », série brésilienne Netflix avec Marco Pigossi, Alessandra Negrini et Manu Dieguez, il n’a été créé que le 22 mars 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un troisième opus.

Dans les sept premiers épisodes de la fiction créée par Carlos Saldanha, réalisée par Luis Carone et écrite par Mirna Nogueira, après une tragédie familiale, Eric découvre des créatures mythiques qui vivent parmi les humains et représentent la clé pour déchiffrer son mystérieux passé.

Après avoir permis à Dry Body de prendre le contrôle de son corps en échange de la libération de sa fille Luna, Eric commence à attaquer tout le monde. Pour l’arrêter, Cuca lui montre que l’entité a également assassiné sa femme, alors le policier de l’environnement reprend le contrôle et se poignarde.

Alors que dans le deuxième volet de « ville invisible», après être revenu à la vie dans les eaux sacrées, Eric tente de retrouver le sort de sa fille. Sa recherche l’amène à découvrir la vraie nature qui est en lui. Ensuite, y aura t’il une saison 3 ?

« INVISIBLE CITY », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série brésiliennemais comme on le voit dans le dernier chapitre, l’histoire fantastique de Luna, Cuca et les autres créatures magiques semble avoir une fin fermée.

Cependant, il existe encore plusieurs mythes et légendes que les créateurs de « ville invisible» pourrait servir à allonger la fiction qui a débuté en 2021 et compte un grand nombre d’adeptes qui attendent d’autres épisodes.

A la fin de la deuxième saisonLuna remplit sa mission, Eric l’aide et se sacrifie dans le processus, Débora se souvient de son vrai passé et fait sa part, Telma traduit Castro en justice et le méchant paie enfin pour sa culpabilité.

Bien que Luna ait terminé la mission que sa mère lui avait confiée lorsqu’elle lui a donné le collier, Castro n’était pas le seul à chercher l’or de Marangatu, donc l’endroit pourrait être à nouveau menacé et la jeune fille pourrait aider à le protéger.

Pour l’instant, nous n’avons plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui met généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et, en fonction de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

Que va-t-il arriver à Luna (Manu Dieguez) dans une troisième saison de « Invisible City » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SAISON 2 DE « INVISIBLE CITY » ?

La saison 2 de « Invisible City » est disponible sur Netflix à partir du 22 mars 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux épisodes, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.