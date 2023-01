Invincible Season 2 News taquiné pour le 20e anniversaire de la bande dessinée

Nous pourrions avoir une date à laquelle cette grande révélation arrivera pour la deuxième saison de la série animée de Prime Video Invincible. Il a récemment été taquiné qu’il y aurait de grandes nouvelles à venir pour la saison 2 ce mois-ci, avec une garantie que la mise à jour arriverait d’ici le 31 janvier. Il reste encore à voir quand cette information tombera, mais un nouveau message sur Twitter du compte officiel de l’émission taquine qu’une mise à jour arrive le 22 janvier. Ce serait le 20e anniversaire des débuts de la bande dessinée originale, et il est noté que les nouvelles de la saison 2 « peuvent ou non être liées à cela.





L’attente a été pénible pour les fans, car il n’y a pas eu beaucoup de mises à jour fructueuses depuis l’arrivée de la saison 1. La série a été créée sur Prime Video en mars 2021, et ce fut un succès instantané auprès des téléspectateurs. Avant la fin de la saison, il a été renouvelé pour deux autres saisons. C’est le jeu de l’attente depuis, maintenant presque deux années complètes plus tard.

L’une des principales raisons pour lesquelles l’attente prend si longtemps est que les émissions animées prennent plus de temps à se développer, et lorsque nous tenons compte de la durée d’exécution de 40 minutes pour ces épisodes, il faut assez de temps aux animateurs pour les terminer. Ce sera un peu différent pour la saison 3, qui a déjà été commandée, ce qui signifie que la production peut passer à la saison suivante sans attendre un renouvellement officiel. En fait, les acteurs de la voix ont déjà fait leur travail pour la saison 3.

« Nous avons terminé la saison 2. Nous passons à la saison 3 », a déclaré l’acteur vocal Khary Payton en septembre. « Je suis tellement content qu’ils aient allumé 2 et 3 en même temps, parce que cela signifie que lorsque 3 sortira, ce sera comme la saison prochaine, et non comme une vie. Mais, oui, ça va prendre un certain temps, je souhaite Je pourrais dire le contraire. »





Invincible a été un succès pour Prime Video

Invincible est créé par Robert Kirkman, basé sur la série de bandes dessinées Kirkman créée avec Cory Walker et Ryan Ottley. La série suit Mark (Steven Yeun), 17 ans, qui devient un super-héros sous la direction de son père, Omni-Man (JK Simmons). Des problèmes surgissent lorsque Mark apprend la véritable nature de son héritage et veut que son père veuille vraiment avec les humains, car leurs sentiments sont en grand conflit.

La première saison de Invincible est en streaming sur Prime Video, mais nous attendons toujours cette date de première pour la saison 2.