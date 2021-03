Invincible: Robert Kirkman fait allusion à des teasers pour sa deuxième saison

Le genre des super-héros a prouvé qu’il continue d’être rentable lorsqu’il s’agit de présenter de nouvelles constructions narratives. Amazon prime Je voudrais à nouveau entrer dans ce champ au moyen de « Invincible», Une série animée qui a créé le premier de ses huit épisodes le week-end dernier.

Basé sur la série de bandes dessinées du même nom créée par Robert Kirkman, “Invincible” presenta una historia cargada de violencia y situaciones crudas en el que un adolescente de nombre Mark Grayson lucha por balancear su vida normal con su entrenamiento para convertirse en superhéroe del mismo modo que su padre “Omni-Man”, el más poderoso du monde.

La série a également un casting stellaire dirigé par le lauréat d’un Oscar JK Simmons et le candidat Steven Yeun, ainsi que de grands noms de l’industrie tels que Sandra Oh, Zazie Beetz, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Zachary Quinto, Mark Hamill et Walton Goggins.

Alors que les trois premiers épisodes de la série sont déjà disponibles sur Amazon Prime, avec une future adaptation au monde des jeux vidéo, Kirkman a discuté avec Collider de la possibilité d’une deuxième saison en route.

Selon le créateur, la chronologie de la production de « Invincible » semble décourageante en raison du grand nombre d’années investies dans le développement et le travail effectué au cours de cette première saison et que les choses pourraient devenir plus tendues à mesure que le développement du film progresse. Deuxième livraison.

«Il y a certainement beaucoup moins de design et de choses différentes qui doivent arriver pour mener à bien cette deuxième saison. Et il est fort probable que vous ayez déjà travaillé sur le second. Je pense donc que nous sommes dans une bonne position pour continuer sur la voie de ce programme », déclare Kirkman.

Bien que la première saison ne soit pas terminée, « Invincible » a reçu des critiques favorables grâce au grand travail de ses doubleurs, à la brutalité de son intrigue et à la manière dont la violence est représentée à travers les techniques d’animation traditionnelles. Chaque vendredi, un nouvel épisode sera présenté en première sur Amazon Prime.