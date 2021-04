Invincible: Robert Kirkman exclut les croisements avec Image Comics

Dans sa série de bandes dessinées, « Invincible”A une série de collaborations avec différents personnages créés pour la ligne de Bandes dessinées d’image, tel est le cas de « Spawn », « Savage Dragon » ou « Witchblade », dans des événements de crossover similaires à ceux de tout titre DC ou Marvel,

Cependant, pour la version télévisée du personnage produit par Amazon prime il peut différer considérablement de son homologue imprimé. Votre créateur Robert Kirkman a fait remarquer à ses fans que faire un crossover sur cette plate-forme serait pratiquement impossible en raison de problèmes de droits d’auteur.

Lors d’une récente interview avec ComicBook, lorsqu’on lui a demandé si d’autres héros d’Image Comics pouvaient être attendus dans la série, Kirkman a répondu: «Pas pour le moment. Je pense que c’est le genre de magie que les bandes dessinées et avec elles je peux appeler Erik Larsen et lui demander s’il est d’accord avec Savage Dragon qui se présente et me dit que ça va. »

Kirkman souligne que lorsque de grandes entreprises comme Amazon s’impliquent, les choses ont tendance à devenir trop fastidieuses lorsqu’il s’agit de processus simples, il serait donc très difficile d’utiliser d’autres caractères de la ligne éditoriale d’Image.

« Invincible » raconte l’histoire de Mark Grayson, un jeune de 17 ans qui découvre qu’il a les mêmes pouvoirs que son père, « Omni-Man ». Tout en essayant de maintenir un équilibre entre sa routine ordinaire, il cherche à se préparer à devenir le héros le plus puissant du monde, sans se douter du sombre secret que cache son père.

La production d’Amazon Prime présente une riche distribution de voix comprenant le lauréat d’un Oscar JK Simmons, Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Zachary Quinto, Mark Hamill et Waton Goggins. Les trois premiers épisodes de la saison sont maintenant disponibles, avec un nouveau tous les vendredis.