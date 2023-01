Invincible Image révèle un premier aperçu de la saison 2

Notre premier aperçu de la deuxième saison tant attendue de Invincible est arrivé. Tout le mois, Prime Video a taquiné une mise à jour majeure sur Invincible, programmé pour coïncider avec le 20e anniversaire de la bande dessinée originale. Jeudi, le spectacle est poignée officielle sur Twitter a partagé une nouvelle image qui révèle notre premier aperçu des nouveaux épisodes de la saison 2. Le message semble également taquiner que la sortie de la bande-annonce est imminente, notant que quelque chose de grand devrait arriver vendredi.





L’image révèle une rencontre Burger Mart entre Mark Grayson, alias Invincible (Steven Yeun) et Allen l’Alien (Seth Rogen). Reste à savoir de quoi exactement les deux discutent. Les personnages ont laissé tomber les choses dans la finale de la saison 1 en parlant de ce qui allait arriver. Si c’est une bande-annonce qui sort vendredi, nous verrons peut-être plus de cette alliance avec un avant-goût des autres scénarios qui seront explorés dans la deuxième saison de l’émission.

FILM VIDÉO DU JOUR

Basé sur la bande dessinée créée par Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley, Invincible suit un adolescent doté de super pouvoirs en herbe qui espère devenir l’un des plus grands héros de la planète, sur les traces de son puissant père, Omni-Man (JK Simmons). Des problèmes surviennent lorsqu’il apprend la véritable nature de son héritage et comment ses désirs entrent en conflit avec ce que son père a vraiment en tête pour la planète.

La distribution vocale de l’émission comprend également Sandra Oh, Gillian Jacobs, Walton Goggins, Chris Diamantopoulos, Zachary Quinto, Ross Marquand, Jason Mantzoukas, Malese Jow, Gray Griffin, Khary Payton, Kevin Michael Richardson, Zazie Beetz, Mark Hamill et Clancy Brown.





Invincible revient enfin

Première vidéo

Prime Video a été créée à l’origine Invincible en 2021, concluant sa première saison en avril de la même année. Le spectacle a été renouvelé pour deux autres saisons peu de temps après, et depuis, c’est le jeu d’attente pour les fans. La pandémie, associée au temps qu’il faut aux animateurs pour développer des épisodes de 40 minutes, a contribué au retard, mais avec tant de taquineries maintenant abandonnées, nous semblons nous rapprocher de la saison 2. Espérons qu’une date de première soit publié avec cette bande-annonce.

Invincible la saison 2 n’a pas encore de date de première fixée sur Prime Video, mais cela pourrait potentiellement être révélé avec la nouvelle bande-annonce qui sortira le vendredi 20 janvier.