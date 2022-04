Invincible commence les enregistrements vocaux pour sa deuxième saison

Prime Video semble commencer à tout préparer pour la deuxième saison de son émission animée »Invincible », exclusif au service de streaming amazone. À travers une vidéo de son compte Instagram officiel, il peut être vu comme le doubleur Steven Yeuncommence à enregistrer les nouvelles répliques vocales du personnage principal de la série.

Dans le clip partagé par Prime Video, Yeun peut être vu dans un studio d’enregistrement portant des écouteurs et disant « J’ai hâte d’en faire plus… » après avoir été coupé par l’intro de l’émission avec le »Invincible » et avec un thème musical épique, de la même manière qu’on peut le voir au début de chacun des chapitres de la série.

Alors que la caméra revient sur lui, Yeun propose quelques suggestions sur la façon de terminer la promo. « Coupez-moi là », dit-il, puis change d’avis et dit d’arrêter ce qu’il dit pour le moment. À la fin de la vidéo, Yeun a demandé à être coupé plusieurs fois de suite, ignorant que la carte de titre a déjà été montrée et que la promo est terminée. La légende de la publication Instagram complète la blague avec : « Attendez une minute… c’est *LE THÈME DU TITRE INVINCIBLE JOUE SUR LES HAUT-PARLEURS*. »

Yeun, qui est également connu pour jouer le personnage de Glenn dans la série »Les morts qui marchent », joue le personnage principal de » Invincible » Mark Grayson, qui hérite d’un ensemble impressionnant de super pouvoirs de son père et devient un héros sous le nom de code Invincible.

Alors que Mark essaie d’équilibrer ses nouvelles responsabilités avec le lycée, les amis et la romance, il commence à voir que son père, connu dans le monde sous le nom d’Omni-Man, le plus grand des super-héros, n’est pas ce qu’il semble.

» Invincible » est basé sur une série de bandes dessinées du même nom écrite par Robert Kirkman, qui est également le producteur exécutif de la série. En plus de Yeun dans le rôle de Mark et JK Simmons en tant qu’Omni-Man, la distribution vocale comprend Sandra Oh, Seth Rogen, Mark Hamill, Zachary Quinto, Jason Mantzoukas et bien d’autres.

La série animée, qui s’adresse à un public plus adulte, est connue pour sa grande quantité de violence dans chacun de ses épisodes, débutant en mars 2021 avec un grand succès commercial et de bonnes critiques de la part des critiques après sa première saison.

L’émission peut être vue via Amazon Prime Video, et bien qu’elle n’ait qu’une seule saison pour le moment, elle a déjà été confirmée pour deux autres saisons, et bien que la deuxième saison soit déjà en cours, une date fixe n’a pas encore été donné sa première.