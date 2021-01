‘Invincible’ a déjà une date de sortie: Amazon publie un nouvel aperçu de la série animée basée sur la bande dessinée de Robert Kirkman

La vérité est qu’il y a peu de séries que je suis plus curieux de voir que l’adaptation animée de ‘Invincible’ (‘Invincible’), la bande dessinée de Robert Kirkman (célèbre dans le monde entier pour ‘The Walking Dead’), Cory Walker et Ryan Ottley. Et il reste un peu plus de deux mois, comme Amazon Prime Video a annoncé sa première le 26 mars.

A réussi un aperçu « premier aperçu ». Si nous avons déjà vu une petite première bande-annonce il y a quelques mois, coïncidant avec le New York Comic-Con, nous avons cette fois une scène dans laquelle nous voyons les Graysons partager un moment père et fils.

Simon Racioppa est en charge de développer ‘Invincible’, qui tourne autour de Mark Grayson (voix originale de Steven Yeun), un garçon normal à l’exception du fait qu’il est le fils d’Omni Man (JK Simmons), le plus grand super-héros de la Terre. Alors qu’il développe ses pouvoirs, il découvre que l’héritage de son père n’est pas aussi héroïque qu’il le pense.

26 mars on peut voir les trois premiers épisodes, d’une heure chacun (ce qui est assez inhabituel pour une série animée), puis la série sera diffusée chaque semaine jusqu’à épuisement des huit épisodes qui composeront une première saison qui promet de préserver la violence de la bande dessinée originale.

La vérité est que si les choses se passent bien, on peut espérer avoir une série pendant un certain temps, puisque Kirkman a écrit la bande dessinée pendant quinze ans, jusqu’en 2018.