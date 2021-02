Investisseurs : comment réagir rapidement aux évolutions du marché boursier ?

La pandémie mondiale a poussé les français à épargner encore plus, mais face à des produits d’épargne peu rémunérateurs, de plus en plus d’investisseurs se tournent maintenant vers une épargne plus productive. Investir en bourse attire de plus en plus d’investisseurs séduits par les bons rendements qu’elle promet.

Cependant, pour réussir sur les marchés financiers, il faut être à la fois bien informé, mais aussi disposer des bons outils d’analyse.

De nombreux traders débutants se demandent comment faire pour tirer profit des fluctuations du marché boursier de manière efficace et rémunératrice. Si de nombreuses plateformes de trading sont disponibles sur le marché, il est parfois difficile de prendre la mesure de leur qualité et de l’ampleur de leurs fonctionnalités.

Parmi les meilleures plateformes à la disposition des traders de tous niveaux, la plateforme de trading MetaTrader 4 fait figure de leader ; c’est l’une des plateformes de trading les plus utilisées au monde.

Pourquoi utiliser une plateforme de trading ?

Une plateforme de trading est l’outil principal du trader. Grâce à son ergonomie, à sa facilité d’utilisation et aux fonctionnalités qu’elle propose, une plateforme de trading doit pouvoir permettre à l’investisseur d’effectuer des opérations boursières informées, réfléchies et rapides face à un marché boursier parfois impressionnant.

Concrètement, quelles sont les principales fonctionnalités d’une plateforme de trading ?

Une plateforme de trading doit permettre à un investisseur de réagir rapidement aux évolutions du marché : ouvrir, modifier et fermer ses positions en bourse. Avec MetaTrader 4 (ou sa version la plus récente, MetaTrader 5), il est possible d’acheter, de vendre ou de modifier ses positions en bourse en un clic.

Il est possible de faire tout cela de manière automatique (c’est-à-dire en créant son propre algorithme qui va définir quand acheter, modifier ou vendre certaines actions). Pour cela, le trader doit apprendre le langage de la plateforme en question et écrire son propre code (ou l’acheter auprès d’un tiers).

Une plateforme de trading doit permettre d’effectuer des analyses et d’obtenir un historique pour chaque action et chaque transaction. Sur une plateforme comme MT4, les outils d’analyse sont extrêmement poussés et incluent notamment des modèles bien connus des traders expérimentés tels que la grille et l’éventail de Gann, la suite de Fibonacci ou encore la fourchette d’Andrews (des métriques qui permettent l’analyse des fluctuations boursières).

Enfin, une plateforme de trading doit permettre à l’investisseur d’effectuer un suivi de ses positions et de la situation du marché en temps réel. Des plateformes comme MT4 proposent également la synchronisation des appareils, ce qui signifie que vous pouvez accéder à votre compte sur la plateforme sans forcément avoir votre ordinateur avec vous, et donc que vous pouvez réagir au marché de manière instantanée. En plus, vous recevez des alertes sur certains indicateurs que vous aurez vous-même mis en place.

Avec le suivi en temps réel, la possibilité de créer un programme de trading automatique et des outils d’analyse précis et poussés, une plateforme de trading permet de réagir aux moindres fluctuations boursières, sans y penser, ou presque.

Les indispensables d’une bonne plateforme de trading

Une bonne plateforme de trading se doit d’être à la fois facile d’utilisation et suffisamment poussée pour pouvoir permettre d’effectuer des analyses précises et avancées.

Il est également indispensable d’obtenir un historique facilement accessible des cours d’une action et de son historique de transactions afin de pouvoir passer en revue ses propres stratégies et celles du marché.

L’avantage d’une plateforme comme MetaTrading 4 est qu’elle est largement utilisée par des traders de tous niveaux. Il existe donc une vaste communauté de traders et des forums d’entraide qui permettent de trouver des réponses à ses questions ; que ce soit au niveau du langage de la plateforme ou bien vis-à-vis de certaines questions techniques.

MT4, et sa version plus récente, MetaTrading 5, sont deux plateformes proposées par MetaQuotes qui sont aujourd’hui parmi les meilleurs outils à la disposition des traders débutants ou expérimentés pour bien investir en bourse ; à la fois accessibles et infiniment plus complexes pour ceux qui veulent pousser leur stratégie d’investissement et réagir aux plus infimes fluctuations du marché.