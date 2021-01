Si vous souhaitez investir dans le vin en France, sachez que les opportunités sont nombreuses. En effet, il s’agit d’une source de diversification des placements très prisée par de nombreux entrepreneurs.

Nous vous présentons via cet article les tendances actuelles qui devraient sans douter vous mettre sur le bon chemin pour débuter votre nouvelle carrière. Bon courage !

Les vins bio sont à la mode !

Si les marchés des grands vins continuent de s’amplifier à travers le monde entier, ce phénomène est désormais régi par le respect de l’environnement. Voilà pourquoi les vins bio sont de plus en plus tendances et sont même plébiscités par les amateurs, tout particulièrement aux États-Unis, au Japon, et en France !

Osez les vins étrangers

La diversification ne peut que vous apporter du bien si vous investissez dans le vin. Certes, la France est particulièrement riche en termes de culture de la vigne, mais il en va de même pour plusieurs autres pays européens. Les grands vins étrangers progressent doucement, mais sûrement, notamment pour nos voisins en Italie, en Espagne, ou encore au Portugal. Les trois états les mieux représentés.

Cela dit, il ne faut pas exclure non plus les vins allemands, américains, voire australiens qui n’ont pas à rougir et sur lesquels un placement peut s’avérer intéressant.

En effet, il faut savoir que beaucoup (si ce n’est la majorité) de ces vins étrangers sont encore de nos jours beaucoup trop sous-cotés. Ils pourraient donc grandement doper votre portefeuille. N’hésitez donc pas à jeter un œil aux investissements qui se font au niveau de ces pays-là pour avoir une idée sur le sujet !

Les régions françaises à privilégier pour son investissement dans le vin

Maintenant que nous avons fait le tour des vins étrangers, il est temps de se consacrer un peu plus à nos régions. S’il fallait ne citer que celles qui sortent réellement du lot, nous retrouvons les suivantes :

La Bourgogne ;

Bordeaux ;

Le Rhône ;

Le grand sud.

Qui cite la Bourgogne fait tout de suite référence au vin blanc comme rouge qui sont très convoités, mais aussi particulièrement chers. Cette région connaît une croissance exponentielle et une grande appréciation de la part des clients. Véritable cave lorsqu’il est question d’investissement (du rouge comme du blanc), nous pouvons y compter de grandes signatures et des domaines reconnus à l’échelle internationale.

Les grands crus sont plus du côté de Bordeaux qui est connue par sa grande diversité viticole. Toutefois, les tarifs sont généralement plus qu’onéreux bien que les pépites d’un point de vue rentabilité demeurent de la partie. Les vins de la région se valorisent sur le long terme et connaissent un franc succès.

Très longtemps oubliée, la région du Rhône a réussi à rattraper le retard cumulé et se hisse dans notre TOP des régions les plus attrayantes lorsqu’il s’agit d’investir dans le vin. La région méridionale compte à elle seule de très nombreuses signatures et promet de belles avancées pour les futures années.

Enfin, les amateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le sud de la France. Languedoc, Provence, Corse, etc. Chaque région apporte beaucoup de dynamisme dans le domaine et ne cesse d’innover, apportant un vin de qualité et des prix particulièrement concurrentiels. Il suffit de jeter un coup d’œil aux domaines de la région.

Quant aux gains et profits, ceux-ci sont généralement positifs à condition de bien suivre tous les critères énoncés. Difficile de vous donner une fourchette comme cela dépend fortement du type d’investissements choisi, mais vous pourrez espérer au moins 4 % de votre investissement dès la première année !

Autres critères d’investissement dans le vin

Si vous voulez l’avis des experts, il est nécessaire de garder en tête deux critères pour réussir votre investissement. Il s’agit de la rareté, mais aussi de la qualité.

Il n’est pas ici question de tendance, puisqu’il s’agit surtout d’un rappel quant au choix du meilleur vin. Celui-ci doit être de qualité et se distingue de par sa rareté. La combinaison de ces deux facteurs vous permettra de viser le plus juste possible.

Cela dit, il est également important de sonder les avis des consommateurs. Leurs remarques seront prépondérantes pour vous aider à faire votre choix. Veillez aussi à respecter tout ce qui concerne les conditions de conservation du vin comme la température, l’hygrométrie, la sécurité de la cave, etc.