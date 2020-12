Inversez-vous votre contrôleur? La science a des questions pour vous!

Contrôle inversé du contrôleur – oui ou non? Ce petit détail est vivement débattu parmi les fans de jeux; les préférences varient considérablement. Apparemment, personne ne sait vraiment pourquoi. Maintenant, la science s’attaque au problème.

Si vous poussez le stick pour le contrôle de la caméra vers le haut ou vers le bas sur le contrôleur dans les jeux 3D, votre personnage regarde généralement dans la même direction. Avec la commande dite inversée, «pousser le manche vers le haut» signifie «regarder vers le bas» – ou «voler vers le bas», car les simulateurs de vol en particulier imitent le comportement d’un véritable manche de commande. De nombreux autres jeux proposent également l’inversion en option, pour certains joueurs, il est également plus pratique que les simulateurs de vol. Les scientifiques veulent savoir pourquoi.

Le laboratoire de perception explore le contrôle inverse

Tel que rapporté par le Guardian, Dr. Jennifer Corbett et Dr. Jaap Munneke du Visual Perception and Attention Lab de l’Université Brunel de Londres travaille actuellement sur une étude visant à explorer le phénomène. À l’aide de mesures du temps de réaction et de questionnaires, ils veulent découvrir quels facteurs influents déterminent si un contrôle inversé ou non inversé fonctionne mieux pour une personne.

La grande question: que font le corps et le nerf optique là-bas?

Le lien entre la perception visuelle et physique est particulièrement mis au point. Selon Corbett, il existe actuellement un «énorme manque de connaissances» sur la façon dont ce que nous voyons dépend et interagit avec d’autres sensations. Les résultats de l’étude pourraient aider les studios de jeux à optimiser le contrôle des jeux. Mais ils pourraient également être utiles en dehors des jeux vidéo – pour les pilotes, pour les applications de réalité virtuelle ou pour les opérations médicales.

L’étude se déroule entièrement en ligne

L’étude est née du fait que le laboratoire a dû passer aux expériences en ligne pour des raisons de pandémie. L’étude est basée sur quatre tâches de perception et un questionnaire sur le comportement de jeu disponibles sur Internet. Toute personne intéressée par les jeux et âgée de 18 à 35 ans peut postuler par email à tout le [email protected] Cependant, une bonne connaissance de l’anglais est une condition préalable.