Inventing Anna : quand la version de Rachel DeLoache Williams est diffusée sur HBO

La série Netflix aura désormais sa réponse sur une autre plateforme de streaming. Découvrez pourquoi la journaliste de Vanity Fair a entrepris ce projet en guise de droit de réponse.

©NetflixInventing Anna continue dans les tendances de la plateforme de streaming.

Ils disent que Netflix est le géant du streaming. Et ils ne s’y trompent pas : chaque mois, une série originale sur la plateforme devient une tendance et devient automatiquement un sujet de conversation presque incontournable. En février, le changement a été Inventer Annala production qui tourne autour Anna Deveyune femme qui a convaincu toute l’élite new-yorkaise d’être une héritière allemande et qui fait actuellement l’objet d’une enquête par un journaliste.

Bien que la mini-série créée par Shonda Rhimes Il a quelques connotations de fiction, la vérité est qu’il est inspiré d’une histoire scandaleuse qui est 100% réelle. C’est à propos de l’arnaqueur Anna Sorokinealors que le journaliste de Vanity Fair n’est autre que Rachel De Loache Williams. Le dernier d’entre eux s’est chargé de critiquer divers aspects de la série et de démentir des scènes qui étaient vraiment très différentes.

Et c’est que Williams a publié des dizaines d’articles, et même un livre intitulé My amie Anna, où il développe clairement son lien avec Sorokin. Maintenant, elle… veut raconter sa propre version ! Pour ça, HBO Il a été chargé d’acheter les droits de son histoire afin de la porter sur le petit écran le plus fidèlement possible. En ce sens, ils ont appelé Léna Dunham en tant que protagoniste de la production.

En dialogue avec Time, le journaliste a expliqué : «Je n’ai pas participé à l’émission. Je n’avais aucun contrôle sur la façon dont j’étais dépeint”. C’est que, pour une bonne partie des utilisateurs de la plateforme, la série ne l’expose qu’en tant que méchante et l’exclut droit de réponse. De cette façon, l’écrivain a cru nécessaire d’avoir sa propre émission en streaming pour pouvoir donner son point de vue et préciser qu’en réalité, elle occupe la place d’une victime.

Comme prévu, les ventes de son livre, ainsi que le salaire de ses articles ont considérablement augmenté. Ce n’est pas tout, car HBO s’est rattrapé avec 35 000 dollars en échange que son histoire soit adaptée sous son œil attentif à la télévision – et probablement plus tard sur le service HBO Max – et ce chiffre pourrait même aller jusqu’à 300 000 dollars. Pour l’instant, le date de sortie est inconnue et le projet serait en phase de pré-production. En tout cas, il devrait arriver plus tard cette année et ainsi maintenir l’intérêt pour l’histoire captivante d’Anna.

