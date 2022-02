« Inventing Anna »: l’histoire vraie derrière la série Netflix

« Inventer Anna» (« Inventer Anna » dans sa langue d’origine et « Qui est Anna ? » en Espagne) est disponible sur Netflix du 11 février 2022 et suit Vivian Kent, une journaliste qui enquête sur l’intrigante affaire d’Anna Delvey, une héritière légendaire qui a volé le cœur de l’élite new-yorkaise, et aussi son argent.

La série limitée créée et produite par Shonda Rhimes met en vedette Julia Garner et Anna Chlumsky, et est basé sur l’article du New York Magazine « Comment Anna Delvey a trompé les fêtards de New York » par Jessica Pressler.

C’est donc une histoire vraie qui, si elle défraye la chronique depuis 2017, a commencé quelques années auparavant, lorsque Anna Deveyqui s’appelle en fait Anna Sorokinea commencé à se faire remarquer dans la haute société de New York.

A gauche la vraie Anna Sorokin et à droite Julia Garner dans le rôle d’Anna dans « Inventing Anna » (Photos : AP/Netflix)

QUI EST ANNA DELVEY ?

Anna Sorokine est né le 23 janvier 1991 à Domodedovo, une ville satellite ouvrière au sud-est de Moscou. Son père était chauffeur de camion et sa mère possédait un petit magasin avant de devenir femme au foyer.

En 2007, alors qu’il avait 16 ans, sa famille a déménagé en Allemagne. En 2011, après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, elle s’est rendue à Londres pour fréquenter Central Saint Martins, puis a travaillé comme stagiaire dans un cabinet de relations publiques et a déménagé à Paris pour commencer un stage pour le magazine de mode Purple et c’est là qu’elle est née. Devey.

Selon le New York Times, après son voyage à New York pour assister à la Fashion Week de New York 2013, Anna a décidé de rester dans cette ville en prétendant être une riche héritière et a eu l’idée de la « Fondation Anna Delvey ». , un club privé et une fondation d’art.

Petit à petit, Anna a commencé à se frayer un chemin dans les cercles de la haute société, a noué plusieurs contacts et a commencé à mener une vie pleine de luxe, et bien sûr, elle a commencé à escroquer des personnes importantes. En avril 2017, il a déposé 160 000 € en chèques frauduleux sur un compte Citibank, à partir duquel il a pu récupérer 70 000 € en fonds utilisables.

L’une de ses victimes les plus célèbres a été Rachel Deloache-Williamsancienne rédactrice photo du magazine Vanity Fair, que Delvey a invitée à un voyage au Maroc, mais lui a fait tout payer avec la promesse de la rembourser, ce qui ne s’est jamais produit.

Anna Sorokin est escortée dans une salle d’audience après une suspension de son procès à la Cour suprême de l’État de New York (Photo : Richard Drew/AP)

L’ARRESTATION D’ANNA DELVEY

Finalement, Anna Sorokine Elle a été arrêtée le 3 octobre 2017 pour deux chefs de tentative de vol au premier degré, trois chefs de vol au deuxième degré, un chef de vol au troisième degré et un chef de vol de services. Mais le plus grave a été la demande de prêt frauduleuse faite à la City National Bank et au Fortress Investment Group.

Le 18 décembre 2018, il a refusé un accord de plaidoyer offrant de trois à neuf ans de prison, son procès a donc commencé le 20 mars 2019. Un jury a par la suite déclaré Sorokin coupable de huit chefs d’accusation et il a été condamné à une peine. dans une prison d’État, une amende de 24 000 € et une restitution d’environ 199 000 €.

Le 11 février 2021, Anna Sorokine Elle a été libérée pour bonne conduite et en mars, elle a été détenue par les services de l’immigration et des douanes (ICE) pour avoir dépassé la durée de son visa et attendait son expulsion vers l’Allemagne.