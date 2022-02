« Inventing Anna » : fin expliquée de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Inventer Anna» (« Inventing Anna » dans sa langue d’origine et « Who is Anna ? » en Espagne) est une série limitée créée et produite par Shonda Rhimes pour Netflix. Le drame mettant en vedette Julia Garner et Anna Chlumsky est basé sur l’article du New York Magazine « Comment Anna Delvey a trompé les fêtards de New York » de Jessica Pressler.

La mini-série qui a été créée le 11 février 2022 suit Vivian Kent, une journaliste enceinte qui enquête sur le cas de Anna Deveyla légendaire héritière allemande d’Instagram qui a volé le cœur de la scène sociale new-yorkaise, et leur argent aussi.

Bien que son éditeur n’accepte pas de suivre cette histoire, la journaliste est convaincue que c’est sa chance de reprendre sa carrière, alors elle entre en contact avec l’accusé du vol qui n’a pas droit à une caution et commence à enquêter. Qui est vraiment Anna Delvey ?

Anna Soroki se faisant passer pour une héritière dans « Inventing Anna » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « INVENTING ANNA » ?

Petit à petit, Vivian découvre des indices qui l’aident à comprendre l’histoire d’une jeune femme de 25 ans qui a convaincu toute l’élite new-yorkaise qu’elle était une héritière allemande et a failli obtenir un financement de deux grandes banques pour la « Fondation Anna Delvey ». ”, un club privé et une fondation d’art.

Le journaliste s’entretient avec les amis d’Anna et certaines des personnes qu’elle a escroquées, jusqu’à Alan Reed, un puissant avocat de Manhattan que Delvey a convaincu de l’aider à lever des millions de dollars pour son entreprise ambitieuse.

Au fur et à mesure que sa grossesse progresse, Vivian se sent obligée de terminer l’article d’Anna, alors elle essaie de contacter Rachel pour avoir son avis sur ce qui s’est passé lors du voyage extravagant d’Anna au Maroc. De plus, il veut enquêter sur les premières années d’Anna en Allemagne et sur son séjour au Château Marmont.

Le procès d’Anna Sorokin commence dans le dernier épisode de « Inventer Anna» et elle est plus inquiète des vêtements qu’elle portera au tribunal que de son sort. Bien que lors de sa première audience, elle n’ait pas reçu l’attention qu’elle attendait, une amie a pris l’initiative de partager ses photos sur Instagram et en a fait une tendance.

Anna Soroki en prison après avoir été délivrée par son amie Rachel dans « Inventing Anna » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « INVENTING ANNA » ?

Après que Rachel ait pris la parole et choqué le public avec son témoignage, Anna a peur de sortir et enfile sa tenue de prétexte. Cependant, Todd, l’avocat d’Anna, démontre que la plaignante a tiré plusieurs avantages monétaires de son traumatisme présumé.

Cependant, il doit encore prouver qu’Anna n’est pas coupable de neuf autres chefs d’accusation. Pressé de ne pas perdre sa famille et sa carrière, Todd soutient qu’Anna est une jeune femme inexpérimentée avec un rêve qui n’a jamais failli obtenir les prêts millionnaires.

En fin de compte, Anna est reconnue coupable de la plupart des accusations portées contre elle. Pendant ce temps, Vivian se sent coupable car exposer l’affaire lui a donné plus d’années de prison.