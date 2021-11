Inventer Anna : la nouvelle série Shonda Rhimes sur Netflix a déjà une bande-annonce et une date de sortie

Shonda rime et son producteur Shondaland Ils se sont imposés comme l’un des grands esprits lors de la création d’un programme de télévision, et c’est pourquoi ils ont été convoqués par rien de plus et rien de moins que le service de streaming Netflix en 2017. Il y a quelques mois un premier aperçu de son prochain projet a été présenté, Inventer Anna, mais nous avons maintenant une première bande-annonce et sa date de sortie.

Le premier coup maître de Rhimes avec la plate-forme a été Bridgerton, série qui jusqu’au lancement de Le jeu du calmar il a eu le record d’audience de tous les temps lorsqu’il a été vu par 82 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours. Dans ce cas, nous avons eu un drame d’époque, qui vient de terminer le tournage de sa deuxième saison, mais nous aurons maintenant une histoire plus récente qui captivera sûrement les abonnés.

Dans Inventing Anna, un journaliste qui a beaucoup à prouver enquête sur le cas d’Anna Delvey, la légendaire héritière allemande et star d’Instagram qui a volé le cœur de l’élite sociale de New York… et aussi leur argent. Mais est-ce Anna Delvey la plus grande arnaqueuse en ville ou tout simplement le nouveau visage du rêve américain ? Une étrange relation amour/haine se dessine entre Anna et la journaliste alors qu’Anna attend son procès et que la journaliste se bat contre le temps pour répondre à la grande question qui plane sur New York : qui est Anna Delvey ? « , ajoute son synopsis officiel.

Ce lundi le premier teaser de l’émission est arrivé sur les réseaux sociaux en streaming sous le slogan « L’histoire vraie d’un vrai faux ». Là, nous avons vu Julia Garner caractérisé comme Anna Sorokin, qui dans la vraie vie a utilisé le nom d’Anna Delvey pour prétendre être une héritière allemande et frauder des banques, des hôtels et des millionnaires bien connus. Le reste du casting présenté est composé de Anna Chlumsky, Jennifer Esposito, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Anders Holm et barreur de Laverne.

+ Quand Inventing Anna sort-il ?

Selon les informations officielles, Inventer Anna Il sortira sur la plateforme Netflix le 11 février 2022. Cette série inspirée de l’article du New York Magazine « Comment Anna Delvey a trompé les fêtards de New York »par Jessica Pressler, aura neuf épisodes au total et pour le moment, on ne sait pas s’il y aura un deuxième versement.

